"В кошельке осталось 3 евро". Сотрудница Lido не получила даже пособие по простою

"Нам сказали 20 числа, что ждем дотации. Но параллельно — у меня мама инвалид второй группы, я за ней ухаживаю. Я оформлена в социальной службе, заключила договор. И не более 20 часов в месяц должна погулять, сводить к врачу. И за это мне платят деньги.

У меня получается последняя выплата — 25 евро 11 евроцентов. Позавчера всем нашим работникам пришли деньги — мне ничего. У меня в кошельке осталось 3 евро, как мне дальше жить?" — говорит Елена.

Женщине пояснили, что уход за мамой считается ее вторым место работы, поэтому пособие по простою на нее не распространяется.

Министр финансов Янис Рейрс на запрос Русского вещания LTV7 касательно сложившейся ситуации сказал следующее:

"Это однозначно момент, который надо исправить! И мы предусмотрим исключение здесь.

К сожалению, все такие ситуации предусмотреть сразу мы просто не могли. И в будущем могут открыться другие схожие моменты, которые будем исправлять".

В ведомстве обещают устранить этот недочет и сделать выплаты задним числом всем, кто оказался в схожей ситуации.

Напомним, ранее RUS.TVNET уже сообщал, что сотрудники Lido в качестве зарплаты за март получили лишь по 100 евро. Член правления компании Расмусс Петерсонс признал, что ситуация у компании сложная и пообещал, что деньги будут выплачены, когда Lido удастся с ней справиться. Тем временем, 663 сотрудника, которых компания не смогла обеспечить работой, получили пособия за простой.

Видео: Сюжет LTV7 "Недостатки простоя"