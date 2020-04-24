Абсурдные идеи Трампа о лечении Covid-19: инъекции дезинфекции и УВ-лучи в теле

Трамп с такими заявлениями выступил сразу после того, как советник министра по вопросам внутренней безопасности и технологий Уильям Брайен презентовал исследование. Правительственные ученные обнаружили, что ультрафиолетовые солнечные лучи оказывают сильное влияние на этот патоген, поэтому есть надежда, что летом распространение Covid-19 может пойти на спад, пишет BBC.

В презентации Брайена было упомянуто и то, что если применять отбеливатель на поверхностях, то в течение пяти минут он уничтожает вирус, который туда попал со слюной или выделениями из носа. Изопранол может уничтожить вирус еще быстрее, чем за пять минут.

Исследование касается ликвидации вируса на поверхностях, но никак не в организме человека.

"The disinfectant, where it knocks it out in a minute, and is there a way we can do something like that by injection inside, or almost a cleaning. It gets in the lungs" -- Trump seems to suggests that injecting disinfectant inside people could be a treatment for the coronavirus pic.twitter.com/amis9Rphsm — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2020

Трамп указал, что это исследование, которое не опубликовано и не получило оценку от других ученых, нужно воспринимать с осторожностью. А потом президент США начал выступать со своими версиями.

"Допустим, что на мы на тело направляем мощные - ну или ультрафиолетовый или просто сильный свет", - сказал Трамп, обращаясь к медику Деборе Беркс, координатору борьбы с коронавирусом в Белом доме.

Трамп начал рассуждать о том, как заполучить свет внутрь человеческого тела. Потом взялся за дезинфекцию - начал задавать вопросы, каким образом использовать дезинфицирующее средство - путем инъекций или как чистку?

Медики отреагировали быстро.

"Высказывания об инъекциях дезинфицирующего средства или употреблении внутрь - безответственны. Это опасно", - в интервью телеканалу NBC указал пульмонолог Вин Гупта.

"Это метод, который часто используют для суицида". Врач Кашиф Махмод призвал не слушать Трампа, а пульмонолог из Сан-Франциско Джон Балмс указал, что даже вдыхать сильные чистящие средства - вредно для здоровья.

Стоит отметить, что Центр профилактики и контроля заболеваний США на этой неделе заявил, что с начала марта существенно выросло число отравлений чистящими средствами.