Covid-19 у соседей: в России десятки смертей, в Эстонии и Литве - менее 20 новых случаев

Эстония: еще одна смерть

За прошедшие сутки скончался находившийся в Северо-эстонской региональной больнице 69-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 46 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1108 тестов на вирус, позитивными оказались 16 проб (1,4%), сообщил департамент здоровья Эстонии. Всего в стране на сегодняшний день сделан 46 281 первичный тест, позитивный результат дали 1605 тестов (3,5%).

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требовалась 103 пациентам, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 206 человек.

Литва: 12 новых случаев

В Литве подтверждено ещё 12 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 1410 человек, сообщил Минздрав Литвы.

На сегодняшний день в Литве от коронавируса умерло 40 человек, 430 человек выздоровели, из них 91 медик.

В четверг проверена 7401 проба, общее число проверенных проб составляет 90 992.

Россия: 60 смертей за сутки

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 68 тысяч. В минувшие сутки скончались 50 человек, всего - 615, передает "Медуза".

За последние сутки констатировано 5849 новых случаев в 82 регионах. Таким образом, с момента начала распространения коронавируса, в России число инфицированных достигло 68622 человек.

Больше всего новых случаев Covid-19 в Москве - плюс 2957 за минувшие сутки, в Подмосковье - 611, Санкт- Петербурге - 253 и республике Дагестан - плюс 113. Сообщается, что 2697 человек болели без симптомов.

Всего в стране проведены 2,55 млн тестов на Covid-19.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в минувшие сутки в Латвии обнаружено шесть новых случаев Covid-19, всего 784. В минувшие сутки умер еще один человек, таким образом, число летальных исходов в Латвии составляет 12.