Сб, 25.04.2020
Я думаю, что один из важных уроков, которые мы вынесли из кризиса Covid-19, таков, что объективная необходимость отправиться в административный центр самоупралвения - это скорее помеха, а не возможность. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

Латвийцы с коронавирусом: кого больше - мужчин или женщин?

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: WAEL HAMZEH / EPA

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 52% пациентов с Covid-19 - мужчины, 48% - женщины.

Также сообщается, что за минувшие сутки краев, где бы впервые был зарегистрирован Covid-19, больше не стало.

В минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев Covid-19, десять из которых - в Риге, три - в Валмиере. По состоянию на 25 апреля в столице Covid-19 обнаружен у 448 человек. Всего в Латвии официально подтверждено 804 случая. 

Несмотря на внушительное число заболевших в Риге, столица Латвии по распространенности Covid-19 на 100 000 жителей занимает седьмое место.

Самая высокая распространенность в Стопиньском крае, где заболеваемость Covid-19 составляет 119 случаев на 100 тысяч человек. Далее идет Озолниекский край со 100 случаями, на третьем месте - Гаркалнский край. 

ФОТО: SPKC

Касательно возраста, меньше всего пациентов в группе до 19 лет. Больше всего - в группе старше 40 лет. 

ФОТО: SPKC

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