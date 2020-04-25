Латвийцы с коронавирусом: кого больше - мужчин или женщин?

Также сообщается, что за минувшие сутки краев, где бы впервые был зарегистрирован Covid-19, больше не стало.

В минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев Covid-19, десять из которых - в Риге, три - в Валмиере. По состоянию на 25 апреля в столице Covid-19 обнаружен у 448 человек. Всего в Латвии официально подтверждено 804 случая.

Несмотря на внушительное число заболевших в Риге, столица Латвии по распространенности Covid-19 на 100 000 жителей занимает седьмое место.

Самая высокая распространенность в Стопиньском крае, где заболеваемость Covid-19 составляет 119 случаев на 100 тысяч человек. Далее идет Озолниекский край со 100 случаями, на третьем месте - Гаркалнский край.

ФОТО: SPKC

Касательно возраста, меньше всего пациентов в группе до 19 лет. Больше всего - в группе старше 40 лет.

ФОТО: SPKC