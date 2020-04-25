Covid-19: ждет ли Россию повторение ситуации в Нью-Йорке?

Российская динамика распространения Covid-19 повторяет динамику Нью-Йорка. Связано это с тем, что большинство случаев зарегистрировано непосредственно в Москве. Причина этому - повышенная этажность, то есть, то же самое, что происходит в Нью-Йорке. Однако там многие люди разъехались сразу же после объявления карантина и привезли вирус в маленькие города и перегрузили местные системы здравоохранения, в то время, как в Нью-Йорке, возможно, им была бы оказана более качественная помощь. Все подробности - в выпуске.