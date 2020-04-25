Covid-19: ждет ли Россию повторение ситуации в Нью-Йорке?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Места повышенной опасности в городе и как восстановиться после болезни?
- Система "вирус-воздух": опасное сближение.
- По нулям: нефть "ниже ватерлинии" и крест на быстром посткризисном восстановлении экономики.
Российская динамика распространения Covid-19 повторяет динамику Нью-Йорка. Связано это с тем, что большинство случаев зарегистрировано непосредственно в Москве. Причина этому - повышенная этажность, то есть, то же самое, что происходит в Нью-Йорке. Однако там многие люди разъехались сразу же после объявления карантина и привезли вирус в маленькие города и перегрузили местные системы здравоохранения, в то время, как в Нью-Йорке, возможно, им была бы оказана более качественная помощь. Все подробности - в выпуске.
Видео: Итоги| 25.04.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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