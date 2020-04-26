Новые низкопольные трамваи Rīgas satiksme годами стоят в депо и никуда не ездят. Почему?

К концу 2017 года в Ригу должны были доставить 20 новых низкопольных трамваем - в рамках договора с чешской компанией Škoda Transportation. Рига получила семь новых трамваем, а в конце 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело ряд задержаний по факту возможной коррупции в процессе закупок RS.

Сейчас сложилась такая ситуация, что новые трамваи стоят в депо и не выезжают в город.

Среди причин простоя RS называет технические проблемы, из-за которых трамваи нельзя принять в эксплуатацию, и неясность с финансированием на их приобретение.

Три года назад RS получило первый из 20 новых низкопольных трамваев. Он отправился в торжественный заезд, а сейчас уже почти год стоит в 5-м депо на приколе. То же произошло и с трамваем, доставленным в Ригу летом 2018 года. Он возил пассажиров с сентября 2018-го по июнь прошлого года, а потом отправился на стоянку в депо. Еще четыре таких же трамвая прибыли в Ригу осенью 2018 года, но в эксплуатации так и не побывали. Стоимость одного такого трехсекционного трамвая - 2,7 млн евро. Подобная судьба постигла и еще один трамвай, салон которого разделен на четыре секции.

Директор технической поддержки RS Ингварс Шниквалдс рассказал, что полная техническая документация еще не получена. Поэтому прием трамваев в эксплуатацию приостановлен.

"Работая вместе с представителями Škoda, очень много проблем мы уже решили, но они еще остались. Одна из них связана с системой IBIS, которая некорректно передает данные из трамвая диспетчеру. Еще у нас есть претензии к исполнительной документации и чисто технические - относительно тормозной системы. Поэтому прием задерживается", - сказал Шниквалдс.

Приобретенные ранее трамваи курсируют только по маршруту №1 Югла - Иманта.

Руководитель RS Джинета Иннуса указала, что новые трамваи предприятию будут нужны.

"Мы сейчас в процессе переговоров о конечном объеме - будем ли мы способны реализовать поставку всех предусмотренных договором трамваев или должны будем поработать над вариантами в соответствии с нашими фактическими возможностями. Я пока не хочу комментировать, каким будет конечное решение, но мы анализируем различные варианты, как выйти из этой ситуации. Скорее всего, в этом году мы решим этот вопрос", - сказала Иннуса.

Она признала, что у RS есть проблемы по части финансирования, так как Северный инвестиционный банк лишил предприятие ранее выделенного финансирования в размере 60 миллионов евро. Тем временем KNAB заверяет, что работа по этому уголовному делу идет полным ходом.

Как сообщалось ранее, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками Rīgas satiksme - закупкой низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупкой троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупкой автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро. В рамках уголовного процесса рассматриваются такие правонарушения, как дача взятки должностным лицам и легализация незаконно нажитых средств.