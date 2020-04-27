За упаковку, сданную в рамках депозитной системы, жители Латвии смогут получить 10 центов

За упаковки, сданные в рамках депозитной системы, жители Латвии смогут вернуть 0,10 евро, сообщает LETA со ссылкой на объявленные на заседании Госсекретарей правила работы системы.
Правила предусматривают, что депозитную систему можно будет использовать для упаковки газированных и негазированных безалкогольных напитков, таких как минеральная вода, питьевая вода, лимонады, энергетические напитки, холодный чай, соки, нектары и др.
Система также будет применима к упаковкам пива, а также к упаковкам других продуктов брожения с содержанием алкоголя до 6%.
Эта категория включает в себя, например, сидр и алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 0,5% до 6%. Система не будет применяться к упаковке вина и шампанского.
Согласно разработанным правилам, депозитная система будет принимать стеклянные бутылки из-под безалкогольных напитков емкостью от 0,1 до трех литров, не включительно. Упаковки продуктов с крепостью до 6% можно будет сдать в стеклянной таре вместимостью от 0,1 до 0,75 л включительно.
По депозитной системе также можно будет сдавать и принимать пластиковые бутылки из-под безалкогольных напитков емкостью от 0,33 до трех литров, не включительно. Пиво и другие продукты брожения с содержанием алкоголя до 6% можно будет сдать в пластиковой упаковке, если объем составляет от 0,33 до 0,5 л или одного литра.
Депозитная система также будет принимать жестяные упаковки емкостью от 0,2 до одного литра.
Плата за единицу депозитной упаковки, как в Литве и Эстонии, планируется в размере 0,10 евро.
Упаковки могут быть не приняты, если на них не будет специальных пометок и штрих-кода/квадратного кода, и если они не будут пустыми.
Правила должны вступить в силу до 30 июня. Об их утверждении решение предстоит принять правительству.
Напомним, в октябре прошлого года Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об упаковке, предусматривающие введение депозитной системы с 1 февраля 2022 года.
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