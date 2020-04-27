За упаковку, сданную в рамках депозитной системы, жители Латвии смогут получить 10 центов

Правила предусматривают, что депозитную систему можно будет использовать для упаковки газированных и негазированных безалкогольных напитков, таких как минеральная вода, питьевая вода, лимонады, энергетические напитки, холодный чай, соки, нектары и др.

Система также будет применима к упаковкам пива, а также к упаковкам других продуктов брожения с содержанием алкоголя до 6%.

Эта категория включает в себя, например, сидр и алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 0,5% до 6%. Система не будет применяться к упаковке вина и шампанского.

Согласно разработанным правилам, депозитная система будет принимать стеклянные бутылки из-под безалкогольных напитков емкостью от 0,1 до трех литров, не включительно. Упаковки продуктов с крепостью до 6% можно будет сдать в стеклянной таре вместимостью от 0,1 до 0,75 л включительно.

По депозитной системе также можно будет сдавать и принимать пластиковые бутылки из-под безалкогольных напитков емкостью от 0,33 до трех литров, не включительно. Пиво и другие продукты брожения с содержанием алкоголя до 6% можно будет сдать в пластиковой упаковке, если объем составляет от 0,33 до 0,5 л или одного литра.

Депозитная система также будет принимать жестяные упаковки емкостью от 0,2 до одного литра.

Плата за единицу депозитной упаковки, как в Литве и Эстонии, планируется в размере 0,10 евро.

Упаковки могут быть не приняты, если на них не будет специальных пометок и штрих-кода/квадратного кода, и если они не будут пустыми.

Правила должны вступить в силу до 30 июня. Об их утверждении решение предстоит принять правительству.

Напомним, в октябре прошлого года Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об упаковке, предусматривающие введение депозитной системы с 1 февраля 2022 года.