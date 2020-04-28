Бондарс не исключает обращения в Конституционный суд и ЕСПЧ

Бондарс занимал должность председателя правления банка в 2006-2009 годах.

Бондарс сообщил, что прежде вместе с адвокатом ознакомится с аргументацией, которая легла в основу отказа Сената ВС возбудить кассационное судопроизводство о решении Рижского окружного суда, который удовлетворил иск администратора KPMG Baltics против бывших членов правления банка о солидарном взыскании с них 15 366 981 евро.

Бондарс сообщит о своих дальнейших действиях в течение ближайших дней.

Как сообщалось, в июне 2017 года суд Видземского предместья Риги вынес решение солидарно взыскать убытки в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления ликвидируемого Latvijas Krājbanka, которые без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и Кипре коммерческим обществам.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в Рижском окружном суде, который оставил вердикт в силе. После этого ответчики подали кассационный иск о решении Рижского окружного суда в Верховный суд, который отклонил его. Тем самым решение вступило в силу.

В конце 2011 года в Latvijas Krājbanka была констатирована недостача в размере около 100 млн латов (почти 142 млн евро) и 23 декабря 2011 года банк был признан неплатежеспособным.