Яхта и проект в Санкт-Петербурге: за что придется платить Бондарсу?

На этой неделе Верховный суд согласился с двумя судами более низких инстанций в том, что члены правления банка не действовали как честные и заботливые хозяева.

Бондарс передаче De facto заявил, что не был проинформирован о том, что за заемщиками фактически стоял владелец Krājbanka Антонов. Однако суды пришли к выводу, что выдача кредитов в интересах Антонова была замечена уже давно.

Ознакомившись с двумя эпизодами этого гражданского дела, тяжело представить, что кто-то со стороны мог получить в банке столь выгодные кредиты, какие были выданы связанным с акционером Krājbanka фирмам.

Летом 2008 года Krājbanka без официальной заявки на кредит выдал 2,4 миллиона евро кипрской компании Plazmexon Investments Limited на покупку яхты. Истинным получателем прибыли Plazmexon был владелец банка Антонов. Компания еще до этого получила в банке почти полмиллиона евро на покупку Ferrari.

Яхта была куплена у зарегистрированной на Антильских островах фирмы, которую представлял Виктор Миллер, основатель нидерландского производителя спорткаров Skyper.

Первые одолженные Krājbanka без страховки 800 тысяч евро ушли, чтобы погасить долг Миллера перед компанией Spyker, в чем как владелец был заинтересован акционер банка Антонов. В совете Spyker в тот момент работал и Бондарс.

Кредитополучатель Plazmexon вернуть Krājbanka кредит не сумел, и банк согласился простить долг в обмен на яхту. Эксперты построенную в 1967 году в России яхту оценили в шесть миллионов, однако суд пришел к выводу, что цена была раздута. После краха банка яхту с аукциона продали за неполный миллион. Невозвращенные 1,6 миллиона евро сейчас администратор банка - аудиторская компания KPMG - требует собрать с бывших членов правления.

"Нет, не знал", - ответил Бондарас на вопрос, знал ли он об Антонове как об истинном получатели прибыли Plazmexon.

"Я не знаю, ознакомился ли он [Бондарс] с материалами дела, но в руководимом им Krājbanka находятся карточки истинных получателей прибыли", - рассказал в суде представитель KPMG адвокат Ромуалд Вонсович.

Он также добавил, что в анкете у Plazmexon изначально был записан Антонов.

Однако в 2009 году обратным числом Антонов был замещен его тестем, о чем свидетельствует электронная переписка сотрудников банка. Изменения, скорее всего, были произведены, чтобы банк не нарушил требования о выдаче кредитов вовлеченным лицам, которые не допускают превышения определенного денежного порога и требуют соблюдения особой процедуры.

Суд согласился, что члены правления банка не производили должного контроля над перечислением активов банк третьим лицам, что привело к потерям.

Куда больший урое, чем в эпизоде с яхтой, правление Krājbanka нанесло, выделив кредит в размере 20 миллионов долларов для развития недвижимости в Санкт-Петербурге.