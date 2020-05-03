Яхта и проект в Санкт-Петербурге: за что придется платить Бондарсу?

С руководителя бюджетной комиссии Сейма Мартиньша Бондарса и других бывших членов правления Latvijas Krājbanka взыскано 15,4 миллиона евро, так как при их поддержке в 2008 году были выданы кредиты связанным с бывшим владельцем банка Владимиром Антоновым лицам, залоги которых не были столь ценны, как это было указано, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
На этой неделе Верховный суд согласился с двумя судами более низких инстанций в том, что члены правления банка не действовали как честные и заботливые хозяева.
Бондарс передаче De facto заявил, что не был проинформирован о том, что за заемщиками фактически стоял владелец Krājbanka Антонов. Однако суды пришли к выводу, что выдача кредитов в интересах Антонова была замечена уже давно.
Ознакомившись с двумя эпизодами этого гражданского дела, тяжело представить, что кто-то со стороны мог получить в банке столь выгодные кредиты, какие были выданы связанным с акционером Krājbanka фирмам.
Летом 2008 года Krājbanka без официальной заявки на кредит выдал 2,4 миллиона евро кипрской компании Plazmexon Investments Limited на покупку яхты. Истинным получателем прибыли Plazmexon был владелец банка Антонов. Компания еще до этого получила в банке почти полмиллиона евро на покупку Ferrari.
Яхта была куплена у зарегистрированной на Антильских островах фирмы, которую представлял Виктор Миллер, основатель нидерландского производителя спорткаров Skyper.
Первые одолженные Krājbanka без страховки 800 тысяч евро ушли, чтобы погасить долг Миллера перед компанией Spyker, в чем как владелец был заинтересован акционер банка Антонов. В совете Spyker в тот момент работал и Бондарс.
Кредитополучатель Plazmexon вернуть Krājbanka кредит не сумел, и банк согласился простить долг в обмен на яхту. Эксперты построенную в 1967 году в России яхту оценили в шесть миллионов, однако суд пришел к выводу, что цена была раздута. После краха банка яхту с аукциона продали за неполный миллион. Невозвращенные 1,6 миллиона евро сейчас администратор банка - аудиторская компания KPMG - требует собрать с бывших членов правления.
"Нет, не знал", - ответил Бондарас на вопрос, знал ли он об Антонове как об истинном получатели прибыли Plazmexon.
"Я не знаю, ознакомился ли он [Бондарс] с материалами дела, но в руководимом им Krājbanka находятся карточки истинных получателей прибыли", - рассказал в суде представитель KPMG адвокат Ромуалд Вонсович.
Он также добавил, что в анкете у Plazmexon изначально был записан Антонов.
Однако в 2009 году обратным числом Антонов был замещен его тестем, о чем свидетельствует электронная переписка сотрудников банка. Изменения, скорее всего, были произведены, чтобы банк не нарушил требования о выдаче кредитов вовлеченным лицам, которые не допускают превышения определенного денежного порога и требуют соблюдения особой процедуры.
Суд согласился, что члены правления банка не производили должного контроля над перечислением активов банк третьим лицам, что привело к потерям.
Куда больший урое, чем в эпизоде с яхтой, правление Krājbanka нанесло, выделив кредит в размере 20 миллионов долларов для развития недвижимости в Санкт-Петербурге.
Заемщику Consultant Support с Сейшельских островов банк перечислил деньги сначала даже без ипотеки - хватило поручительства работающего в компании Антонова юриста.
В документах банка в один момент стоимость недвижимости указывалась как 30 миллионов, а во время неплатежеспособности на аукционе она была продана за неполные три миллиона долларов.
Аудиторы Ernst&Young пришли к выводу, что построенный в 1946 году детский сад не стоит одолженных денег, назвав изначальную стоимость "абсурдной".
"За такие деньги недвижимость не продают ни в центре Москвы, ни в Санкт-Петербурге у Эрмитажа", - добавил Вонсович.
Бывший руководитель банка Бондарс утверждает, что специалисты Krājbanka подготовили правлению документы, из которых исходило, что обеспечение кредитов хорошее. Проект в Санкт-Петербурге кредитовался как проект развития, с мыслью, что деньги вернутся.
Неясно, за какие средства заемщик реализовал бы проект. Спустя четыре дня после выдачи 20 миллионов деньги были перечислены другой связанной с Антоновым компании, и годовые доходы заемщика с трудом покрывали выплаты процентов по кредиту.
Руководитель фракции представляемого в Сейма объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс считает, что в описанных случаях правление Krājbanka взяло на себя бизнес-риски, а не действовало со злым умыслом или меркантильно.
Он рассказал, что в объединении были дискуссии о присутствии Бондарса в должности руководителя бюджетной комиссии, но объединение отзывать его не собирается.
"Бондарс был лидером капитального ремонта финансового сектора в Сейме. Я хотел бы дать ему возможность продолжить эту работу. Это и его выбор. Я думаю, что нужно дать эту возможность, учитывая, что он, как того требует закон, до конца жизни продолжит возмещать те потери, к которым суд приговорил", - отметил Павлютс.
Нескольким членам правления банка, среди которых нет Бондарса, выдвинуты и уголовные обвинения. Два уголовных дела продолжают расследовать в суде первой инстанции.
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