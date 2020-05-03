Продолжает снижаться удельный вес случаев Covid-19 относительно общего числа проведенных тестов

Снижение показателя частично можно объяснить и относительно активным тестированием жителей.

Напомним, в Латвии удельный вес открытых случаев Covid-19 по отношению к общему числу проведенных тестов снижается уже с Пасхи.

До субботы, 2 мая, в Латвии было проведено 64 245 тестов на Covid-19 и открыто 879 случаев заболевания. Таким образом, удельный вес открытых заражений по отношению к числу проведенных тестов составляет 1,37%.

Этот показатель на 0,34% меньше, чем неделю назад, и примерно в три раза меньше, чем 11 марта, когда он был наибольшим.

В течение последней недели удельный вес общего числа обнаруженных случаев Covid-19 снижался в среднем на 0,05% ежедневно. Такое же среднее снижение наблюдалось и неделей ранее. В свою очередь еще за неделю да этого показатель ежедневно снижался в среднем на 0,04%.

Как сообщалось, на следующей неделе правительство планирует начать пересмотр установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, если на этих выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа "2x2".

Принцип "2x2" предусматривает, что с целью ограничения распространения Covid-19 разрешены собрания не более двух человек, не являющихся членами одной семьи, а в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию два метра.