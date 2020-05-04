Пн, 4.05.2020
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  • За неделю сделано на треть больше тестов на Covid-19. Число выявленных случаев - не изменилось

За неделю сделано на треть больше тестов на Covid-19. Число выявленных случаев - не изменилось

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Manu Fernandez / AP

На прошлой неделе количество проведенных анализов на Covid-19 выросло почти на треть, а количество выявленных случаев заболевания почти не изменилось, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний. 

На прошлой неделе сделано 16 283 теста на Covid-19, что на 30,13% больше, чем неделей ранее (12 513). 

Однако, несмотря на рост тестирования, количество выявленных случаев Covid-19 оказалось даже на один меньше - 78 по сравнению с 79. 

За последнюю неделю удельный вес выявленных случаев Covid-19 по отношению к проведенным тестам уменьшился с 0,63% до 0,48%.

Всего в Латвии Covid-19 до сих пор заразились 896 человек, 16 умерли. 

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