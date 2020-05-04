За неделю сделано на треть больше тестов на Covid-19. Число выявленных случаев - не изменилось

На прошлой неделе сделано 16 283 теста на Covid-19, что на 30,13% больше, чем неделей ранее (12 513).

Однако, несмотря на рост тестирования, количество выявленных случаев Covid-19 оказалось даже на один меньше - 78 по сравнению с 79.

За последнюю неделю удельный вес выявленных случаев Covid-19 по отношению к проведенным тестам уменьшился с 0,63% до 0,48%.

Всего в Латвии Covid-19 до сих пор заразились 896 человек, 16 умерли.