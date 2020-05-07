За сутки выявлено девять новых случаев Covid-19; один человек умер

Пациент находился в возрастной группе от 75 до 80 лет, у него были хронические заболевания.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 71 069 анализов, Covid-19 подтвержден у 909 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 29 человек, у 26 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 105 человек, переболевших Covid-19.

Напомним, эпидемиологические расследования SPKC показывают, что в последнее время Covid-19 чаще всего распространяется среди членов семьи, коллег и друзей, рассказал агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

Данные SPKC свидетельствуют о том, что существенно уменьшилось количество пациентов, которые заразились за пределами локальных вспышек. Если в конце марта количество выявленных больных в рамках локальных вспышек, например, в приюте, составляло меньшую часть общего количества случаев Covid-19, то в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

"Распространение концентрируется на определенных объектах", - добавил эксперт.

По словам Перевощикова, это свидетельствует о том, что распространение Covid-19 среди населения снижается, что в свою очередь указывает на эффективность введенных ограничений.

Тем не менее, как подчеркнул представитель SPKC, при смягчении ограничений нужно помнить о соразмерности, так как "вирус все равно распространяется так же, как до сих пор".