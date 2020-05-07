Фото ⟩ Бэнкси нарисовал новую картину. На этот раз в больнице

"Game Changer", - подписал публикацию автор.

Известно, что работа появилась в больнице Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир, сообщает BBC News.

На новой работе Бэнкси изображен мальчик, сидящий возле корзины для бумаг, в которой лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. Ребенок играет с игрушечной медсестрой, пока которой напоминает Супермена. Единственная цветной деталью на картине стал красный крест на одежде медсестры.

Сообщается, что художник оставил медикам записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым".

СМИ сообщают, что картина останется в больнице до осени, а потом будет выставлена на аукцион.Собранные средства будут переведены в Национальную службу здравоохранения Великобритании.