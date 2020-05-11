За ношением масок в транспорте Риги будут следить контролеры

С 12 мая носить прикрывающие рот и нос маски (платки, шарфы) в общественном транспорте нужно по распоряжению правительства для уменьшения распространения Covid-19.

В случае, если пассажир будет ехать без маски, контролеры попросят его ее надеть.

Напомним, ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что решение об использовании защиты рта и носа в общественном транспорте не означает, что людям необходимо приобретать именно медицинские маски для лица, во время поездки рот и нос можно закрыть шарфом, платком или сшитой дома маской.

Премьер пояснил, что главная идея этого мероприятия - обеспечить, чтобы люди, кашляя, не заражали окружающих.

Кроме того, правительство решило, что самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков напомнил, что, к примеру, хирурги используют маски, так как не хотят заразить пациентов, в свою очередь, Covid-19 клинически может выражаться только через два дня, а иногда вирус вообще можно не заметить.

"Это означает, что нужно защитить других, как и хирург защищает пациента. Нам необходимо быть солидарными с другими людьми, передвигающимися в общественном транспорте", - отметил эксперт.

Он пояснил, что сейчас на улицах видно куда больше людей, чем раньше. Это означает более полный общественный транспорт, что может привести к потенциальному риску распространения инфекции.