За такую работу 3178 евро - мало. Конкурс на пост главы Совета по конкуренции завершился ничем

Отборочная комиссия, оценив мотивацию претендентов и их видение приоритетов работы учреждения, а также ответы на вопросы о структуре и основных принципах работы государственного управления, планировании бюджета и административном процессе в учреждении, решила не назначать ни одного из них на должность руководителя Совета по конкуренции. Конкурс был объявлен 1 апреля, кандидаты должны были подать заявки на участие до 30 апреля.

Активность подачи заявок на участие в конкурсе была низкой.

В качестве аргументов отказа от участия в конкурсе упоминалось недостаточное вознаграждение для такого обширного круга обязанностей и большой ответственности, а также возможное влияние со стороны политиков. Государственная канцелярия предоставила комментарии о процессе привлечения кандидатов Министерству экономики, сделанные выводы будут учтены при объявлении повторного конкурса.

Как сообщалось, отборочная комиссия выдвинула во второй тур конкурса на место руководителя Совета по конкуренции четверых из 12 кандидатов.

Будущему руководителю Совета по конкуренции предлагается зарплата в размере 3178 евро в месяц до уплаты налогов, социальные гарантии и страхование здоровья, а также бонусы в соответствии с результатами работы.

До апреля этого года Советом по конкуренции в течение восьми лет руководила Скайдрите Абрама. Она уволилась по собственному желанию, аргументируя свой уход желанием "просто отдохнуть".