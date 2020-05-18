Пн, 18.05.2020
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Рижские ученики 9 и 12 классов могут ездить в общественном транспорте бесплатно

Пассажиры. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

С понедельника, 18 мая, ученики 9-х и 12-х классов рижских школ, которым надо ездить на консультации и экзамены, восстанавливаются скидки на проезд в общественном транспорте. 

Этой категории пассажиров впредь при себе надо иметь удостоверение школьника, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе.

Ученики 9-х и 12-х классов могут пользоваться общественным транспортом бесплатно с 18 мая до окончания учебного года. В случае проверки школьники должны предъявить удостоверение.

Ранее сообщалось, что 13 мая временная администрация Рижской думы одобрила восстановление скидок на проезд в общественном транспорте для некоторых групп пассажиров.

  • техническим работникам учреждений образования Рижского самоуправления;
  • учеников профессиональных школ;
  • инвалидов 3-й группы;
  • многодетных семей.

Пассажиры общественного транспорта должны прикрывать лицо с целью сокращения распространения Covid-19. Как известно, Рижская муниципальная полиция это контролирует

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