airBaltic: некоторые рейсы полностью раскуплены, другие - почти пустые

Он выразил радость тем, что спустя два месяца и два дня airBaltic возобновляет регулярные рейсы. Они будут начаты на трех самолетах из всех трех балтийских столиц по десяти направлениям.

В понедельник из аэропорта Рига начинаются полеты в Таллин и Вильнюс, также авиакомпания получила разрешение до 9 июня каждый день совершать полеты в Осло и Франкфурт.

Гаусс сообщил, что некоторые рейсы уже 18 мая раскуплены полностью, а другие почти пустые.

Также стоит отметить, что airBaltic не будет пускать в салон самолета пассажиров с температурой тела выше 37,8 градуса. Аэропорт "Рига" ввел новое правило - пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую. маску для лица, вход в здание аэропорта запрещен провожающим и встречающим.