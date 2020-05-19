Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин

"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", - заявил Трамп.

На вопрос о доказательствах эффективности этого препарата президент США ответил:

"Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".

Он не в первый раз агрессивно призвал принимать этот препарат:

"Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его", - сказал он журналистам.

Известно, что хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, как правило, используют для лечения малярии и волчанки. На данный момент нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение Covid-19, хотя клинические испытания ведутся в разных странах, в том числе в США.

Ранее Трамп заявил, что американская администрация по продовольствию и лекарствам признала эти лекарства подходящими для борьбы с коронавирусом. Однако руководитель администрации эти заявления опроверг, так как нет доказательств эффективности препаратов против малярии в борьбе с Covid-19. А их беспричинное употребление может привести к летальному исходу.

Так американская супружеская пара оказались в реанимации после приема препаратов, рекомендованных самим президентом их страны. Мужчина позже скончался.