Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин
В понедельник, 18 мая, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что для предотвращения заражения коронавирусом он начал принимать гидроксихлорохин. Ранее эксперты предупредили, что это может быть небезопасно.
"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", - заявил Трамп.
На вопрос о доказательствах эффективности этого препарата президент США ответил:
"Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".
Он не в первый раз агрессивно призвал принимать этот препарат:
"Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его", - сказал он журналистам.
Известно, что хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, как правило, используют для лечения малярии и волчанки. На данный момент нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение Covid-19, хотя клинические испытания ведутся в разных странах, в том числе в США.
Ранее Трамп заявил, что американская администрация по продовольствию и лекарствам признала эти лекарства подходящими для борьбы с коронавирусом. Однако руководитель администрации эти заявления опроверг, так как нет доказательств эффективности препаратов против малярии в борьбе с Covid-19. А их беспричинное употребление может привести к летальному исходу.
Так американская супружеская пара оказались в реанимации после приема препаратов, рекомендованных самим президентом их страны. Мужчина позже скончался.
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