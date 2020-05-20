Бывший нападающий "Динамо" стал игроком "Трактора"

Официальный сайт клуба сообщает, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Сезон-2019/2020 Берглунд впервые в своей карьере провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На счету шведа 8 матчей за рижское "Динамо", в которых он набрал 4 (3+1) очка. Форвард также выступал за "Нефтехимик" - 44 игры и 26 (13+13) очков.

Якуб Берглунд ранее выступал в Немецкой хоккейной лиге (DEL) за команду "Крефельд Пингвин". Швед становился лучшим снайпером чемпионата Германии 2018/2019, чемпионом Норвегии 2017/2018, а также победителем юниорского чемпионата мира 2006 года до 16 лет.