Ср, 20.05.2020
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Бывший нападающий "Динамо" стал игроком "Трактора"

Якоб Берглунд

ФОТО: Raimonds Volonts / dinamoriga.lv

Шведский нападающий Якоб Берглунд, который в прошлом сезоне играл в составе рижского "Динамо", стал игроком челябинского "Трактора".

Официальный сайт клуба сообщает, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. 

Сезон-2019/2020 Берглунд впервые в своей карьере провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На счету шведа 8 матчей за рижское "Динамо", в которых он набрал 4 (3+1) очка. Форвард также выступал за "Нефтехимик" - 44 игры и 26 (13+13) очков.

Якуб Берглунд ранее выступал в Немецкой хоккейной лиге (DEL) за команду "Крефельд Пингвин". Швед становился лучшим снайпером чемпионата Германии 2018/2019, чемпионом Норвегии 2017/2018, а также победителем юниорского чемпионата мира 2006 года до 16 лет.

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