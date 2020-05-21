Чт, 21.05.2020
Последняя "классная" фотка - с Тенерифе. Я тогда чуть не умерла от езды за рулем арендованного авто по самым страшным серпантинам в моей жизни. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Видео ⟩ В Огре ворона "контролировала" перемещение ежика по проезжей части

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Facebook video

В среду, 20 мая, житель Огре заметил необычную картину: ворона буквально "контролировала" ход ежика, который пересекал дорогу.

На видео видно, что ворона подталкивает ежика, как бы побуждая его быстрее покинуть проезжую часть.

Автор видео сопроводил его остроумным описанием: "Так в Огре добросовестные вороны контролируют несанкционированное движение сонных ежей по проезжей части"

Видео: В Огре ворона "контролировала" перемещение ежика по проезжей части

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ