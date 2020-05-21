В среду, 20 мая, житель Огре заметил необычную картину: ворона буквально "контролировала" ход ежика, который пересекал дорогу.
На видео видно, что ворона подталкивает ежика, как бы побуждая его быстрее покинуть проезжую часть.
Автор видео сопроводил его остроумным описанием: "Так в Огре добросовестные вороны контролируют несанкционированное движение сонных ежей по проезжей части"
Видео: В Огре ворона "контролировала" перемещение ежика по проезжей части
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