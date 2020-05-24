The New York Times на первой полосе поименно назвала тысячу жертв коронавируса

В воскресенье, 24 мая, газета The New York Times посвятила первую полосу жертвам Covid-19 в США.
На первой полосе вышла статья под заголовком "Число смертей в США около 100 000, неисчислимые потери". В этой статье поименно перечислены тысяча человек, умерших от нового вида коронавируса.
Каждое имя сопровождается кратким некрологом.
Отмечается, что упомянутые в материале - это лишь один процент всех погибших пациентов с Covid-19 в Соединенных Штатах.
По данным на вечер субботы, в США погибли 97 048 человек с диагнозом Covid-19. Согласно прогнозам, в ближайшие дни это число перевалит за 100 000.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!