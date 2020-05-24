Вс, 24.05.2020
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The New York Times на первой полосе поименно назвала тысячу жертв коронавируса

ФОТО: TVNET

В воскресенье, 24 мая, газета The New York Times посвятила первую полосу жертвам Covid-19 в США.

На первой полосе вышла статья под заголовком "Число смертей в США около 100 000, неисчислимые потери". В этой статье поименно перечислены тысяча человек, умерших от нового вида коронавируса.

Каждое имя сопровождается кратким некрологом. 

Отмечается, что упомянутые в материале - это лишь один процент всех погибших пациентов с Covid-19 в Соединенных Штатах.

По данным на вечер субботы, в США погибли 97 048 человек с диагнозом Covid-19. Согласно прогнозам, в ближайшие дни это число перевалит за 100 000. 

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