ФОТО: Пресс-фото

В чем ценность действительно качественного портрета в эпоху общедоступных «фильтров красоты»? Или, прямо говоря, что такое качественный портрет? Каковы объективные критерии красивого, качественного портрета? Точно так же, как, анализируя непортретные изображения в плане композиции, цвета, текстуры, освещения и других факторов и применяя эти критерии к портретам, мы сможем получить качественный портрет.

Основанные на вышеупомянутых аспектах смартфоны Huawei серии P40 сочетают в себе как технические показатели, так и программное обеспечение, позволяющие создавать с их помощью действительно потрясающие фотоснимки. Это подтверждает рекордно высокая оценка в тестах фотокамер смартфонов DxOMark, а также TIPA, признавшая смартфоны Huawei серии P40 обладателями лучших фотокамер в мире в 2020 году. Как использовать функции смартфонов Huawei серии P40 для создания великолепных портретов?

Многоспектровый датчик цветовой температуры, помогающий точно отображать цвета

Одним из важнейших аспектов портрета является то, что высококачественный портрет должен выглядеть точно так же, как оригинал.

ФОТО: Пресс-фото

Все три смартфона Huawei серии P40 оснащены восьмиканальным сенсором цветовой температуры, используемым одновременно с семантическими алгоритмами репродуцирования цветов, чтобы обеспечить точное отображение цветов на фотоснимках, сделанных даже при сложном освещении (при очень ярком свете или слабом освещении). Кроме того, они достоверно сохраняют текстуру кожи объекта, красиво подчеркивая особенности оптимизированными эффектами освещения. Используя патентованные Huawei алгоритмы ИИ AWB, серия Huawei P40 улучшает точность цветопередачи на 45 % по сравнению с другими смартфонами, использующими трехканальный сенсор.

Красивые портреты в условиях сложного освещения

Освещение не должно ограничивать возможности создать отличный портрет. Самые красивые моменты часто возникают в условиях слабого освещения, например, закат на пляже, романтичное дымчатое освещение помещения или восхитительный салют после наступления темноты.

Искусственный интеллект серии Huawei P40 «обучался» на десятках тысяч профессионально сделанных портретов, что позволяет ему отличать плохое освещение от хорошего и улучшать качество изображения в условиях сложного освещения. Серия Huawei P40 оснащена обработчиком графики Huawei XD, который существенно улучшает детализацию и качество изображения, анализируя фотоснимок и осуществляя обработку на основании крупных массивов данных.

Подчеркивание объектов эффектом боке

Объект качественного портрета должен выделяться, и эффекты боке играют большую роль в подчеркивании объекта на переднем плане.

Huawei P40 оснащен камерой ToF, которая собирает точную информацию о глубине поля, используемую смартфонами для точной изоляции объекта при создании эффекта боке. С помощью камеры ToF вы сможете точно отобразить мельчайшие детали, например, локоны волос.

Мощная двойная камера для автопортретов

Huawei P40 Pro оснащен двухкамерным модулем для любителей автопортретов. Обновленная фронтальная камера с высоким разрешением 32 МП оснащена автофокусом и инфракрасной камерой глубины, которые, работая в тандеме, позволяют создавать отличные автопортреты с естественными эффектами художественного размытия. Умная оптимизация освещения, цвета кожи и деталей текстуры настолько точна и индивидуальна, что поможет вам полюбить создание автопортретов.

ФОТО: Пресс-фото

Приложения для редактирования изображений

Приложения для редактирования изображений могут стать отличным помощником при создании запоминающихся фотоснимков. Чтобы сделать готовые фотографии еще интереснее, советуем воспользоваться приложением для редактирования изображений YouCam Perfect, являющимся не только простым и удобным в использовании, но и предусматривающим широкие возможности редактирования фотоснимков и видеоуроки. Также популярно приложение VIMAGE, с помощью которого можно делать фотографии более живыми, добавляя к ним дополнительные подвижные композиции, буквально «оживляя» статичные объекты. В свою очередь, приложение Cartoon Pictures отличается от вышеуказанных двух тем, что позволяет пользователям превращать обычные фотоснимки в выразительные сцены из мультфильмов, предоставляя возможность каждому примерить на себя роль мультипликационного героя. Данное приложение особенно понравится младшим членам семьи, находящимся долгое время дома и ищущим новые возможности развлечений.

Способные помочь пользователям получить уникальные фотографии и открыть новые возможности для творчества эти и другие приложения для редактирования изображений доступны в магазине приложений Huawei AppGallery. Особые команды специалистов постоянно пополняют ассортимент магазина приложений Huawei новыми и популярными приложениями, включая инструменты для редактирования изображений, а также привлекая к разработке приложений множество талантливых разработчиков.

«Помимо того, что пользователь может улучшить готовые снимки различными приложениями для редактирования, сам флагман серии P40 тоже предлагает специальную программу для редактирования изображений, включающую в себя как стандартные, так и более эксклюзивные инструменты. Одна из наиболее впечатляющих функций – несомненно, Huawei Golden Snap, работающая на базе искусственного интеллекта и способная снять 40 последовательных кадров всего за 1,4 секунды», – поясняет А. Екимов.

ФОТО: Пресс-фото