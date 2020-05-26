Вт, 26.05.2020
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Сняли фары и выбили стекла: во дворе Пурвциемса обокрали сразу несколько машин

ФОТО: Degpunktā

Алексей, который живет на улице Илукстес, каждый раз, выходя из дома, проходит мимо своего автомобиля Hyundai, оставленного во дворе. Мужчина проверяет, все ли с его транспортным средством в порядке. Такой особенный ритуал он совершает после того, как его автомобиль обокрали.  

"Иду мимо, проверяю техническое состояние автомобиля. Слава богу, сегодня цела. Несколько лет назад был случай - машина стояла здесь же, выбили стекло", - рассказывает Алексей.

ФОТО: Degpunktā 

Утром понедельника Алексей, не заметив ничего подозрительного, мог снова с облегчением выдохнуть. Однако владельцев других автомобилей ждал неприятный сюрприз.

Среди ночи некий злоумышленник или группа преступников вырвали передние фары у трех автомобилей Volvo.

"Примерно в два часа ночи это произошло. Жена видела, что парни выбили и убежали", - рассказал местный житель Дмитрий. 

ФОТО: Degpunktā 

С автомобиля Volvo XC60 сняли одну фару, с Volvo V70 - целый комплект, а у автомобиля Volvo S80 выбили стекло. Очевидно, этот автомобиль был оснащен какой-то дополнительной системой безопасности, что помешало злоумышленникам совершить кражу.  

Полиция о произошедшем проинформирована, однако уголовный процесс не начат - никто из пострадавших не написал заявление. 

ФОТО: Degpunktā

Видео: Сюжет Degpunktā

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