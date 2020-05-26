Сняли фары и выбили стекла: во дворе Пурвциемса обокрали сразу несколько машин

Алексей, который живет на улице Илукстес, каждый раз, выходя из дома, проходит мимо своего автомобиля Hyundai, оставленного во дворе. Мужчина проверяет, все ли с его транспортным средством в порядке. Такой особенный ритуал он совершает после того, как его автомобиль обокрали.