Анна Климец - волейболистка из Беларуси, которую хотели переманить в Россию

Анна начала заниматься волейболом только в 12 лет, а всего три года спустя талантливая девушка выступала за одну из сильнейших команд Беларуси - "Атлант" из города Барановичи.

Вместе с командой Анна становилась призёром чемпионата и Кубка Беларуси, а в 2015 году перешла в российскую "Уралочку", где сумела завоевать место в основном составе. В первом же сезоне за новый клуб Анна выиграла серебряную медаль чемпионата России.

В 2017 году в СМИ появились слухи, что талантливую белоруску хотели перетащить в сборную России. Слухи эти, правда, так и остались слухами.

Интересно, что в детстве Анна успела попробовать себя в тхэквондо, плавании и других видах спорта, но в итоге решила заняться волейболом по примеру своего отца.

За пять лет в екатеринбургской команде Климец выиграла серебро и дважды бронзу чемпионата России. К сожалению, в конце 2019 года она получила тяжелую травму - разрыв ахиллова сухожилия, перенесла операцию и выбыла до конца сезона.

Сейчас Анна заканчивает курс реабилитации и в следующем сезоне будет выступать за московское "Динамо".

"Пять лет - это большой срок. Душа просит перемен, сменить обстановку. Хочется попробовать новую команду, новый город. Может, научиться еще чему-то новому", - приводит слова Климец РИА "Спорт".

Анна признаётся, что из-за коронавируса прощание с командой, за которую она выступала пять лет, получилось скомканным. Обычно после завершения сезона в "Уралочке" проходили собрания, но в этот раз все остались на домашней самоизоляции.

Анна признаётся, что сейчас она уже потихоньку приступила к тренировкам, чтобы поддерживать форму и разрабатывать ногу. Параллельно с этим спортсменка учится, осваивает кулинарию и хочет сдать на права. В своём плотном графике "домохозяйки" Анна находит время побаловать фанатов горячими фотографиями.