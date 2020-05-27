Видео ⟩ Какими могут быть модные показы будущего? Вместо моделей - 3D-одежда, которая "ходит" по подиуму

Дизайнером из Конго Анифой Мвуэмбой был проведен виртуальный показ новой коллекции собственного бренда Hanifa. Презентация коллекция была сделана с помощью 3D-моделирования, но обошлось без моделей: одежда как будто сама шла по подиуму, рассказывает Esquire.