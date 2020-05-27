Ср, 27.05.2020
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Видео ⟩ Какими могут быть модные показы будущего? Вместо моделей - 3D-одежда, которая "ходит" по подиуму

ФОТО: instagram.com/hanifaofficial/

Дизайнером из Конго Анифой Мвуэмбой был проведен виртуальный показ новой коллекции собственного бренда Hanifa. Презентация коллекция была сделана с помощью 3D-моделирования, но обошлось без моделей: одежда как будто сама шла по подиуму, рассказывает Esquire. 

Согласно словам Мвуэмбы, о цифровой презентации она думала раньше - до текущей ситуации в мире и в модной индустрии:

"Hanifa - это одежда для всех женщин, без каких-либо ограничений, и трехмерная визуализация этой идее отлично подходит".

На разработку такого виртуального показа ушло больше шести месяцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Коллекция, под названием Pink Label Congo, при этом вполне настоящая - это наряды, которые посвящены пейзажам Конго и интерпретируют африканскую моду. 

Видео: Какими могут быть модные показы будущего? Вместо моделей - 3D-одежда, которая "ходит" по подиуму

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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