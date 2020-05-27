Ср, 27.05.2020
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Cрочное возвращение в Латвию необходимо 101 латвийцу

ФОТО: AFP/SCANPIX

Срочное возвращение в Латвию необходимо 101 находящемуся за рубежом латвийцу, сообщила парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевица на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

49 из них находятся в Азии, Африке и Австралии, 40 - в Северной Америке, 12 - в Южной Америке. Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, 138 латвийцев останутся в одной из стран Европы, 248 - в Азии, Африке и Австралии, 108 - в Северной Америке, 21 - в Южной Америке.

103 латвийца уже купили билеты для возвращения в Латвию, из них 16 человек будут возвращаться из Европы, 33 - из Азии, Африки и Австралии, 32 - из Северной Америки, 22 - из Южной Америки.

Сейчас МИД концентрируется на помощи тем, кто находится за пределами Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании, сообщила Калниня-Лукашевица.

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