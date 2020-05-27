Cрочное возвращение в Латвию необходимо 101 латвийцу

49 из них находятся в Азии, Африке и Австралии, 40 - в Северной Америке, 12 - в Южной Америке. Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, 138 латвийцев останутся в одной из стран Европы, 248 - в Азии, Африке и Австралии, 108 - в Северной Америке, 21 - в Южной Америке.