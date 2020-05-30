Видели Кристину Асмус в роли гимнастки? Она мастер спорта, исполняла трюки сама, её утвердила Хоркина

А всё потому, что Асмус находилась не только в отличной форме, но и крепко дружила с гимнастикой: 10 лет занятий, звание мастера спорта - благодаря этому актриса самостоятельно выполнила часть элементов в "Чемпионах".

"С детства я профессионально занималась в клубе "Динамо", добилась звания мастера спорта", - вспоминала Асмус.

Актриса признавалась, что спорт давался очень тяжело и не уживался с мечтой об актёрской карьере: "Родители отдали меня не по моему желанию, и я вкалывала и не получала от этого кайф. Спорт серьёзно закалил характер, но все же я понимала, что ежедневные тренировки по 15 часов в день и "воздухом питайтесь, воздухом" - не моё", - рассказывала актриса.

По словам Кристины, ей присущ перфекционизм - благодаря нему случился прогресс в гимнастике, к которой не лежала душа. Но после 10 лет тренировок Асмус выбрала кино и театр - училась в Школе-студии МХАТ и в Щепкинском училище, а сейчас работает в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

У Кристины не так много ролей в кино – до "Чемпионов" ее знали лишь как Варвару Черноус из "Интернов".

Роль Хоркиной в биографическом фильме показала, что Асмус способна на что-то кроме воплощения образа наивной девушки-интерна.

Базовые элементы из первой части фильма Кристина выполняла сама: первый день съёмок на снарядах закончился сорванными мозолями - но актриса быстро вспомнила спортивное детство.

"Перед съёмками я три месяца ходила в зал и готовилась. В первый период - до Олимпиады - я выполняла практически все трюки самостоятельно, потому что моей подготовки было достаточно. Дублёры, конечно, были, но делали мы вскладчину - 50 на 50. Может, я даже больше.

Но когда дело дошло до Олимпийских игр, конечно, я тут снимаю шляпу перед дублёрами, которые все - действующие спортсменки, сборницы, чемпионки. Я делала только наскоки, соскоки, немножко на брусьях болталась. Но то, что я выполняла многое сама, видно в кино", - рассказала девушка.

Светлана Хоркина тоже участвовала в создании фильма - утверждала актрису на главную роль, приезжала на съёмки и вносила правки в отснятый материал.

Она была в восторге от Асмус и от того, как та изобразила её в фильме:

"Было условие с моей стороны, чтобы я посмотрела, кто меня будет играть - для меня это было принципиально важно. Я не хотела, чтобы вышла большая жирная бочка и все испортила. Есть тонкости, которые знает только спортсмен. Кристина и сальто вспомнила, и фляки, и рондаты. Она срывала мозоли, ноги бинтовала даже, но зато какой эффект! Фильм всем очень понравился", - прокомментировала Хоркина.