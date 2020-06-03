Новый закон о Covid-19 должен получить особый статус. Иначе придется продлевать режим ЧС

Чтобы не пришлось продлевать режим чрезвычайной ситуации, Сейм должен присвоить статус "высокой срочности" новым законам о Covid-19, чтобы они могли вступить в силу до окончания режима ЧС 9 июня.
Правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении.
Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить самое позднее в понедельник, 7 июня.
Для этого предусмотрена процедура, когда Сейм устанавливает срочность закона не менее чем двумя третями голосов. В этом случае президент должен провозгласить закон не позже чем на третий день после того, как получил его.
Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены чрезвычайного положения.
У оппозиционных депутатов данные законопроекты вызывают определенные опасения.
Лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что правительство предоставляет себе в обход парламента слишком широкие полномочия.
Президент: закон нужно принять срочно
Сейм должен в срочном порядке принять закон о прекращении режима чрезвычайной ситуации, заявил на встрече с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгил Левитс.
Как сообщили в канцелярии президента, сегодня Кариньш и Левитс обсудили принятые правительством решения о распределении средств на преодоление последствий Covid-19, а также запланированную поддержку медицине.
Говоря о прекращении чрезвычайной ситуации, Левитс заявил, что этот вопрос затягивать нельзя, и Сейм должен в срочном порядке принять необходимый закон.
Также президент и премьер говорили о реформе высшего образования.
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