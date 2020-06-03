Новый закон о Covid-19 должен получить особый статус. Иначе придется продлевать режим ЧС

Правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении.

Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить самое позднее в понедельник, 7 июня.

Для этого предусмотрена процедура, когда Сейм устанавливает срочность закона не менее чем двумя третями голосов. В этом случае президент должен провозгласить закон не позже чем на третий день после того, как получил его.

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены чрезвычайного положения.

У оппозиционных депутатов данные законопроекты вызывают определенные опасения.

Лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что правительство предоставляет себе в обход парламента слишком широкие полномочия.

Президент: закон нужно принять срочно

Сейм должен в срочном порядке принять закон о прекращении режима чрезвычайной ситуации, заявил на встрече с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгил Левитс.

Как сообщили в канцелярии президента, сегодня Кариньш и Левитс обсудили принятые правительством решения о распределении средств на преодоление последствий Covid-19, а также запланированную поддержку медицине.

Говоря о прекращении чрезвычайной ситуации, Левитс заявил, что этот вопрос затягивать нельзя, и Сейм должен в срочном порядке принять необходимый закон.

Также президент и премьер говорили о реформе высшего образования.