Отличные новости! С 10 июня мы, возможно, сможем собираться за столиком больше двух

С 10 июня возможны изменения в регулировании деятельности мест общественного питания - планируется, что на террасах за одним столиком смогут находиться более двух человек, однако по-прежнему сохранится требование дистанции в два метра между столиками, в четверг, 4 июня, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Тем временем в помещениях кафе и ресторанов рекомендация Министерства здравоохранения - по-прежнему соблюдать четыре квадратных метра на одного человека.
В то же время Винькеле отметила, что снятие ограничений еще в стадии обсуждений с отраслевыми министерствами и индустрией, поэтому пока рано сообщать более детальную информацию.
Напомним, по меньшей мере до конца режима чрезвычайной ситуации действуют объявленные ранее ограничения, подразумевающие, что как в помещениях, так и на улице за одним столом не могут находиться более двух человек.
Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис ранее отмечал, что в сфере общественного питания можно было бы ввести пластмассовые или стеклянные стенки между столиками, а обслуживающий персонал мог бы использовать защитные маски.
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