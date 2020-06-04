Чт, 4.06.2020
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  • Отличные новости! С 10 июня мы, возможно, сможем собираться за столиком больше двух

Отличные новости! С 10 июня мы, возможно, сможем собираться за столиком больше двух

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С 10 июня возможны изменения в регулировании деятельности мест общественного питания - планируется, что на террасах за одним столиком смогут находиться более двух человек, однако по-прежнему сохранится требование дистанции в два метра между столиками, в четверг, 4 июня, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. 

Тем временем в помещениях кафе и ресторанов рекомендация Министерства здравоохранения - по-прежнему соблюдать четыре квадратных метра на одного человека. 

В то же время Винькеле отметила, что снятие ограничений еще в стадии обсуждений с отраслевыми министерствами и индустрией, поэтому пока рано сообщать более детальную информацию. 

Напомним, по меньшей мере до конца режима чрезвычайной ситуации действуют объявленные ранее ограничения, подразумевающие, что как в помещениях, так и на улице за одним столом не могут находиться более двух человек. 

Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис ранее отмечал, что в сфере общественного питания можно было бы ввести пластмассовые или стеклянные стенки между столиками, а обслуживающий персонал мог бы использовать защитные маски. 

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