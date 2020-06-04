Отличные новости! С 10 июня мы, возможно, сможем собираться за столиком больше двух

Тем временем в помещениях кафе и ресторанов рекомендация Министерства здравоохранения - по-прежнему соблюдать четыре квадратных метра на одного человека.

В то же время Винькеле отметила, что снятие ограничений еще в стадии обсуждений с отраслевыми министерствами и индустрией, поэтому пока рано сообщать более детальную информацию.

Напомним, по меньшей мере до конца режима чрезвычайной ситуации действуют объявленные ранее ограничения, подразумевающие, что как в помещениях, так и на улице за одним столом не могут находиться более двух человек.

Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис ранее отмечал, что в сфере общественного питания можно было бы ввести пластмассовые или стеклянные стенки между столиками, а обслуживающий персонал мог бы использовать защитные маски.