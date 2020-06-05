Житель Ростова-на Дону в ссоре облил жену спиртом и поджег. Она погибла, мужчине грозит два года тюрьмы

Как следует из обвинительного заключения (копия есть у Би-би-си), вечером 22 января 2020 года слесарь Александр Петренко разозлился на свою гражданскую жену Наталью Ксензову за то, что, пока он был на работе, она ездила к друзьям и выпивала с ними. Он несколько раз звонил ей и требовал идти домой.

Наталью Ксензову сам обвиняемый описывает как "добрую, хозяйственную женщину". У Ксензовой было трое детей, в том числе маленькая дочь от Петренко. Женщина работала нянечкой в детском саду, а на момент трагедии была в декрете.

На допросах Петренко рассказал: его раздражало, что женщина примерно раз в месяц злоупотребляла спиртным. И в тот раз, по его утверждению, вернувшись домой с намерением "обсудить" поведение супруги, он нашел под раковиной бутылку со спиртосодержащей жидкостью и, сильно разозлившись, начал выплескивать содержимое бутылки на голову и одежду сидевшей на балконе гражданской жены со словами: "Так пей".

Старшая дочь погибшей, 20-летняя Елена, на допросах предполагала, что некую горючую жидкость Петренко принес с собой — она обратила внимание на оттопыренную куртку. "Ты бухала, да?!" - вспоминает она крики с балкона.

Точный состав жидкости следствие не установило — в тексте обвинительного заключения она именуется "спиртосодержащей". Адвокат погибшей Евгения Дохнова указывает, что объем жидкости - 150 мл - известен только со слов Петренко, и предполагает, что ее могло быть больше.

Дальше, как следует из обвинительного заключения, мужчина там же, на балконе, "не убедившись в безопасности своих действий, прикурил сигарету от источника открытого огня - зажигалки".

На первом опросе Петренко рассказывал, что от зажигалки загорелась батарея, куда попала жидкость, и вспыхнули майка и лицо Ксензовой. Однако позже, уже в статусе подозреваемого и обвиняемого, мужчина поменял показания и начал настаивать, что сначала загорелась его левая рука, он начал ей хаотично размахивать и неосторожно задел волосы находившейся в непосредственной близости женщины.

По свидетельству старшей дочери Ксензовой, прибежавшей на крики, "пламя напоминало костер высотой 30-40 сантиметров". Ксензова получила ожоги 45% тела, попала в реанимацию и 4 февраля умерла.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону квалифицировал произошедшее как убийство по неосторожности. Максимальное наказание по статье 109 УК РФ - два года тюрьмы. Прокуратура утвердила это заключение.

И семья, и адвокат погибшей настаивают, что дело должно квалифицироваться либо как убийство, либо как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Эти статьи УК РФ предполагают до 15 лет лишения свободы.

Двухлетнюю дочь погибшей отец-обвиняемый забрал жить к себе. Старшая дочь и мать Ксензовой написали заявление в опеку Первомайского района Ростова-на-Дону с просьбой провести проверку условий проживания ребенка. Они ссылаются на то, что ее жизнь и здоровье могут оказаться в опасности, и хотели бы сами воспитывать девочку.