Вс, 7.06.2020
Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. Спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии

В Швейцарии появились гостиничные номера без потолка и стен

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вы бы хотели переночевать в швейцарских Альпах, перед сном любуясь звездами? Это возможно. Художники создали очень необычную гостиницу. 

Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклини создали гостиницу в горах. Без стен и потолка. Комната - это двуспальная кровать с двумя шкафчиками. Об остальном позаботится небо и горы. 

Френк и Патрик Риклини 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Рядом с кроватью есть ванная комната и домик для персонала. На данный момент в горах есть три такие кровати. Одна расположена на высоте 1157 метров над уровнем моря, стоит под огромными деревьями. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Второй "номер" разместился на высоте 1191 метра над уровнем моря. Лежа под одеялом можно любоваться озерами и вершинами. Третья кровать размещена выше - на высоте 1219 метров над уровнем моря, и с нее открывается вид на долину Рейна и Тогенбург - регион Швейцарии. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ко всем кроватям предлагается "чрезвычайная" комната в обычной гостинице на случай плохих погодных условий. Null Stern Hotel сообщает, что на необычные спальные места выстроилась очередь, и их число  планируют увеличить до 20. 

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