В Швейцарии появились гостиничные номера без потолка и стен

Вы бы хотели переночевать в швейцарских Альпах, перед сном любуясь звездами? Это возможно. Художники создали очень необычную гостиницу.
Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклини создали гостиницу в горах. Без стен и потолка. Комната - это двуспальная кровать с двумя шкафчиками. Об остальном позаботится небо и горы.
Рядом с кроватью есть ванная комната и домик для персонала. На данный момент в горах есть три такие кровати. Одна расположена на высоте 1157 метров над уровнем моря, стоит под огромными деревьями.
Второй "номер" разместился на высоте 1191 метра над уровнем моря. Лежа под одеялом можно любоваться озерами и вершинами. Третья кровать размещена выше - на высоте 1219 метров над уровнем моря, и с нее открывается вид на долину Рейна и Тогенбург - регион Швейцарии.
Ко всем кроватям предлагается "чрезвычайная" комната в обычной гостинице на случай плохих погодных условий. Null Stern Hotel сообщает, что на необычные спальные места выстроилась очередь, и их число планируют увеличить до 20.
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