В Швейцарии появились гостиничные номера без потолка и стен

Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклини создали гостиницу в горах. Без стен и потолка. Комната - это двуспальная кровать с двумя шкафчиками. Об остальном позаботится небо и горы.

Френк и Патрик Риклини ФОТО: Reuters/ScanPix

Рядом с кроватью есть ванная комната и домик для персонала. На данный момент в горах есть три такие кровати. Одна расположена на высоте 1157 метров над уровнем моря, стоит под огромными деревьями.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Второй "номер" разместился на высоте 1191 метра над уровнем моря. Лежа под одеялом можно любоваться озерами и вершинами. Третья кровать размещена выше - на высоте 1219 метров над уровнем моря, и с нее открывается вид на долину Рейна и Тогенбург - регион Швейцарии.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ко всем кроватям предлагается "чрезвычайная" комната в обычной гостинице на случай плохих погодных условий. Null Stern Hotel сообщает, что на необычные спальные места выстроилась очередь, и их число планируют увеличить до 20.