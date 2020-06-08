Пользователей Smart-ID призывают к осторожности

Клиенты нескольких банков в Латвии сообщили о том, что получили телефонные звонки с неизвестных номеров. Звонящие выдавали себя за работников службы техподдержки Smart-ID и пытались получить информацию или побудить произвести действия, которые, возможно, помогли бы им получить доступ к счету Smart-ID получателя звонка.

В данный момент нет информации о том, что такая попытка мошенничества оказалась удачной и клиент понес потери. Однако к таким анонимным звонкам стоит относиться очень внимательно.

Smart-ID обеспечивает двухфакторную аутентификацию, которая куда безопаснее используемых ранее банками кодовых карт, которые проще потерять, кроме того, коды были статичными. Однако это не отменяет необходимости быть внимательными и заботиться о безопасности своих данных.

Одно из главных условий - никогда не вводите в приложении Smart-ID PIN-коды, если в тот момент не используете интернет-банк или в одном из приложений не производите сделку.

Это может свидетельствовать о ситуации, что в тот момент к вашему банковскому счету пытается подключиться кто-то другой.

Представители компании-разработчика отмечают, что работники никогда не позвонят клиенту с целью выяснить их данные. Особо внимательными стоит быть в случаях, если в телефоне появляется предложение подтвердить сделку, но пользователь ее в данный момент не проводит. Это может означать, что мошенники пытаются подключиться к системе, которая использует приложение Smart-ID. Название поставщика услуги видно в верхней части запроса об аутентификации.