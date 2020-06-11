Видео ⟩ В Гризинькалнсе двое воровали саженцы с клумб. Их засекли видеокамеры

Видео: Мужчины воруют саженцы с клумб

Натянув капюшоны, оба пропали в самом темном углу парка. Сотрудники центра видеонаблюдений, переключившись на другие камеры в парке, заметили, что оба дошли до цветочных клумб, с которых рвали саженцы и складывали их в мешки.

Информация была передана ближайшему экипажу Рижской муниципальной полиции. Следуя указаниям сотрудников центра видеонаблюдений, полицейские обнаружили обоих мужчин на улице Яниса Асариса. Заметив автомобиль стражей порядка, мужчины принялись бежать. Их уже без мешков перехватили на улице Лауку.

Задержанные категорически отрицали, что ранее были в парке и воровали саженцы. Также они не смогли ответить на вопрос, куда пропали мешки. Информация о вырванных саженцах была передана ответственным за парки службам, которые примут решение, обращаться ли с заявлением в полицию о возможной краже.