Пт, 12.06.2020
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Начинается регистрация школьников Рижского региона для летней работы

ФОТО: Pixabay

Сегодня начинается электронная регистрация школьников Рижского региона для летней работы, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости.

Регистрация школьников Курземского и Земгальского региона начнется 13 июня, а регистрация школьников Латгальского и Видземского региона уже началась.

Государственное агентство занятости напоминает, что школьник должен зарегистрироваться в том филиале агентства, на территории обслуживания которого он хочет работать.

Регистрация школьников для участия в мероприятии продлится до 17 августа.

Этим летом мероприятие ГАЗ по занятости школьников будет проводиться с 1 июля по 31 августа.

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