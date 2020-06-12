Начинается регистрация школьников Рижского региона для летней работы

Сегодня начинается электронная регистрация школьников Рижского региона для летней работы, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости.
Регистрация школьников Курземского и Земгальского региона начнется 13 июня, а регистрация школьников Латгальского и Видземского региона уже началась.
Государственное агентство занятости напоминает, что школьник должен зарегистрироваться в том филиале агентства, на территории обслуживания которого он хочет работать.
Регистрация школьников для участия в мероприятии продлится до 17 августа.
Этим летом мероприятие ГАЗ по занятости школьников будет проводиться с 1 июля по 31 августа.
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