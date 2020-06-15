Кариньш: "Всемирный торговый центр" в центре Риги снесут. Там построят новый концертный зал

В понедельник, 15 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что новый акустический концертный зал может быть построен на месте "Всемирного торгового центра".
Он отметил, что во вторник, 16 июня, Кабинет министров рассмотрит сообщение Министерства культуры о строительстве Рижского акустического концертного зала на улице Элизабетес, 2, где на данный момент расположен "Всемирный торговый центр".
По словам Кариньша, здание "Всемирного торгового центра" снесут и на его месте построят новый акустический концертный зал.
Как заявил министр культуры Наурис Пунтулис, акустический концертный зал в Риге является "многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии".
Со сносом здания на улице Элизабетес, 2 город избавится от здания эпохи коммунизма, которое было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы, добавил министр.
Пунтулис сообщил также, что на строительство концертного зала будет объявлен международный конкурс. Финансирование будет включено в бюджет будущего года.
По мнению министра, проект будет реализован в течение трех лет.
Напомним, здание "Всемирного торгового центра" было построено в 1974 году для центрального комитета коммунистической партии ЛССР.
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