Пн, 15.06.2020
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Кариньш: "Всемирный торговый центр" в центре Риги снесут. Там построят новый концертный зал

Конференция в здании "Всемирного торгового центра", 2019 год

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 15 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что новый  акустический концертный зал может быть построен на месте "Всемирного торгового центра".

Он отметил, что во вторник, 16 июня, Кабинет министров рассмотрит сообщение Министерства культуры о строительстве Рижского акустического концертного зала на улице Элизабетес, 2, где на данный момент расположен "Всемирный торговый центр".

По словам Кариньша, здание "Всемирного торгового центра" снесут и на его месте построят новый акустический концертный зал.

Как заявил министр культуры Наурис Пунтулис, акустический концертный зал в Риге является "многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии".

Со сносом здания на улице Элизабетес, 2 город избавится от здания эпохи коммунизма, которое было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы, добавил министр. 

Пунтулис сообщил также, что на строительство концертного зала будет объявлен международный конкурс. Финансирование будет включено в бюджет будущего года. 

По мнению министра, проект будет реализован в течение трех лет.

Напомним, здание "Всемирного торгового центра" было построено в 1974 году для центрального комитета коммунистической партии ЛССР.

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