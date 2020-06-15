Кариньш: "Всемирный торговый центр" в центре Риги снесут. Там построят новый концертный зал

Он отметил, что во вторник, 16 июня, Кабинет министров рассмотрит сообщение Министерства культуры о строительстве Рижского акустического концертного зала на улице Элизабетес, 2, где на данный момент расположен "Всемирный торговый центр".

По словам Кариньша, здание "Всемирного торгового центра" снесут и на его месте построят новый акустический концертный зал.

Как заявил министр культуры Наурис Пунтулис, акустический концертный зал в Риге является "многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии".

Со сносом здания на улице Элизабетес, 2 город избавится от здания эпохи коммунизма, которое было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы, добавил министр.

Пунтулис сообщил также, что на строительство концертного зала будет объявлен международный конкурс. Финансирование будет включено в бюджет будущего года.

По мнению министра, проект будет реализован в течение трех лет.

Напомним, здание "Всемирного торгового центра" было построено в 1974 году для центрального комитета коммунистической партии ЛССР.