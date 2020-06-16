Снос "Всемирного торгового центра" на ул. Элизабетес может обойтись в 2,9 млн евро

На снос здания "Всемирного торгового центра" по адресу ул. Элизабетес, 2 необходимо 2,9 млн евро. Об этом сообщил председатель правления ГАО "Государственное недвижимое имущество" (VNĪ) Ренарс Гришкевич.
Представители "Государственное недвижимое имущество" считают, что было бы разумно объединить развитие зданий на ул. Элизабетес, 2 и бульваре Кронвальда, 6 в один проект. Там могли бы расположиться и министерства, и акустический концертный зал.
Ренарс Гришкевичс рассказал, что здание на Элизабетес является примером архитектуры модернизма - в похожем здании в Брюсселе находится Европейская комиссия. Здание находятся в конструктивно удовлетворительном состоянии, однако для того, чтобы оно соответствовало современным требованиям, необходимы инвестиции.
Также представитель "Государственное недвижимое имущество" отметил, что если правительство решит снести здание, VNĪ проведет исследование и разработает проект для выполнения работ, соблюдая меры безопасности и выбирая наиболее подходящие решения.
Напомним, во вторник, 16 июня, Кабинет министров планировал рассмотреть сообщение Министерства культуры о строительстве Рижского акустического концертного зала на улице Элизабетес, 2, где на данный момент расположен "Всемирный торговый центр".
Но из-за прозвучавших сомнений в качестве подготовленных документов, правительство во вторник прервало рассмотрение информационного отчета.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 15 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что новый акустический концертный зал может быть построен на месте "Всемирного торгового центра".
По словам Кариньша, здание "Всемирного торгового центра" снесут и на его месте построят новый акустический концертный зал.
Министр культуры Наурис Пунтулис, акустический концертный зал в Риге является "многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии".
Со сносом здания на улице Элизабетес, 2, город избавится от здания эпохи коммунизма, которое было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы, добавил министр.
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