Снос "Всемирного торгового центра" на ул. Элизабетес может обойтись в 2,9 млн евро

Представители "Государственное недвижимое имущество" считают, что было бы разумно объединить развитие зданий на ул. Элизабетес, 2 и бульваре Кронвальда, 6 в один проект. Там могли бы расположиться и министерства, и акустический концертный зал.

Ренарс Гришкевичс рассказал, что здание на Элизабетес является примером архитектуры модернизма - в похожем здании в Брюсселе находится Европейская комиссия. Здание находятся в конструктивно удовлетворительном состоянии, однако для того, чтобы оно соответствовало современным требованиям, необходимы инвестиции.

Также представитель "Государственное недвижимое имущество" отметил, что если правительство решит снести здание, VNĪ проведет исследование и разработает проект для выполнения работ, соблюдая меры безопасности и выбирая наиболее подходящие решения.

Напомним, во вторник, 16 июня, Кабинет министров планировал рассмотреть сообщение Министерства культуры о строительстве Рижского акустического концертного зала на улице Элизабетес, 2, где на данный момент расположен "Всемирный торговый центр". Но из-за прозвучавших сомнений в качестве подготовленных документов, правительство во вторник прервало рассмотрение информационного отчета.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 15 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что новый акустический концертный зал может быть построен на месте "Всемирного торгового центра".

По словам Кариньша, здание "Всемирного торгового центра" снесут и на его месте построят новый акустический концертный зал.

Министр культуры Наурис Пунтулис, акустический концертный зал в Риге является "многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии".

Со сносом здания на улице Элизабетес, 2, город избавится от здания эпохи коммунизма, которое было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы, добавил министр.