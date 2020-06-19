Фото ⟩ Протест молодежи в защиту климата у памятника Свободы

Представители движения, считают, что сейчас, когда происходит упадок экономики, у многих отраслей есть возможности развивать и переходить к устойчивому и более дружному к природе развитию.

​"Fridays For Future" - международное движение, корни которого восходят к августу 2018 года, когда Грета Тунберг три недели подряд вместо школы сидела напротив парламента Швеции, протестуя против против бездействия правительства в отношении решений касательно изменения климата.

Галерея: Протест молодежи у памятника Свободы