Фото ⟩ Протест молодежи в защиту климата у памятника Свободы

Сегодня, 19 июня, с 9 до 10 утра прошла акция "Не вернемся к старым привычкам" ("Neatgriežamies pie vecajiem ieradumiem") движения "Fridays for Future Latvia". Молодежь призывала обратить внимание на проблемы изменения климата. Об этом сообщила представитель клуба Лива Ашмане.
Представители движения, считают, что сейчас, когда происходит упадок экономики, у многих отраслей есть возможности развивать и переходить к устойчивому и более дружному к природе развитию.
"Fridays For Future" - международное движение, корни которого восходят к августу 2018 года, когда Грета Тунберг три недели подряд вместо школы сидела напротив парламента Швеции, протестуя против против бездействия правительства в отношении решений касательно изменения климата.
Галерея: Протест молодежи у памятника Свободы
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