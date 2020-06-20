Из-за ЧС банки отложили выполнение обязательств по кредитам на 817 млн евро

"Мы очень хорошо понимаем, что те изменения, которые сейчас происходят, происходят из-за Covid-19. Если смотреть с точки зрения долгосрочной перспективы, то обстоятельство, что человек столкнулся с проблемами, но соответствующим образом их решил, обратившись к банку, и преодолел трудности, это даже позитивный сигнал", - сказала руководитель ассоциации Санита Баяре.