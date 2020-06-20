Из-за ЧС банки отложили выполнение обязательств по кредитам на 817 млн евро

Из-за чрезвычайного положения банки отложили выполнение обязательств по кредитам на сумму 817 млн евро, сообщила Ассоциация финансовой отрасли.
Сообщается, что выполнение обязательств отложено по 12 409 договорам.
"Мы очень хорошо понимаем, что те изменения, которые сейчас происходят, происходят из-за Covid-19. Если смотреть с точки зрения долгосрочной перспективы, то обстоятельство, что человек столкнулся с проблемами, но соответствующим образом их решил, обратившись к банку, и преодолел трудности, это даже позитивный сигнал", - сказала руководитель ассоциации Санита Баяре.
Чрезвычайное положение в Латвии действовало с 13 марта по 9 июня.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!