Наставления от SPKC: как безопасно отметить Лиго в этом году

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает отмечать Лиго в кругу друзей и родных у себя дома или на природе, не забывая о мерах по ограничению распространения "Covid-19", сообщила руководитель отдела ЦПКЗ по связям Илзе Арая.
Распространение вируса стабилизировалось, но отмена ограничительных мер должны быть постепенной. Соблюдать гигиену рук нужно и в том случае, если празднование проходит в условиях ограниченной доступности воды, используя дезинфицирующие жидкости или влажные салфетки.
Специалисты призывают и на праздники соблюдать условия физического дистанцирования - расстояние 2 метра и контакт не более 15 минут. Людей из групп риска (пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями) ЦПКЗ просит воздержаться от посещения публичных мест и не принимать гостей.
Также ЦПКЗ предлагает скачать мобильное приложение "Останови Covid-19", которое позволяет быстрее узнать о контакте с заболевшим.
ЦПКЗ напоминает и о других мерах предосторожности во время праздников, таких, как безопасность продуктов питания, присмотр за детьми, риск укуса клеща.
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