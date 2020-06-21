Наставления от SPKC: как безопасно отметить Лиго в этом году

Распространение вируса стабилизировалось, но отмена ограничительных мер должны быть постепенной. Соблюдать гигиену рук нужно и в том случае, если празднование проходит в условиях ограниченной доступности воды, используя дезинфицирующие жидкости или влажные салфетки.

Специалисты призывают и на праздники соблюдать условия физического дистанцирования - расстояние 2 метра и контакт не более 15 минут. Людей из групп риска (пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями) ЦПКЗ просит воздержаться от посещения публичных мест и не принимать гостей.

Также ЦПКЗ предлагает скачать мобильное приложение "Останови Covid-19", которое позволяет быстрее узнать о контакте с заболевшим.

ЦПКЗ напоминает и о других мерах предосторожности во время праздников, таких, как безопасность продуктов питания, присмотр за детьми, риск укуса клеща.