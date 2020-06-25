Во время кризиса хорошо думать на два-три шага вперед
Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быту людей, но и в работе предпринимателей. Своим опытом, как преодолеть этот кризис, в новом проекте TVNET "Искусство предпринимательства" поделился руководитель группы энергетических предприятий AJ Power Роберт Самтиньш.
Самтиньш рассказал, что перед тем, как Covid появился на горизонте на другом краю света, считалось, что кризис возможен.
"Конечно, мы не ожидали, что это может произойти таким образом. Изначально думали, что это может быть финансовый кризис, который способствовал бы нестабильности именно на нашей стороне дебиторов, что мы могли бы получить свои платежи", - рассказал Самтиньш.
Когда кризис начался в Китае, а вскоре после этого добрался и до Европы, стало ясно, что он достигнет и Латвии.
В тот момент предприятие начало целенаправленно готовиться к тому, что вирус реально попадет в Латвию.
"Наша подготовка шла в двух частях - во-первых, финансовая стабильность, которую нам было необходимо обеспечить, и второе - чисто практические вопросы. Соответственно - подготовиться к работе в случае, если у нас не будет возможности приходить в офис, и как команда сможет функционировать в этот момент", - вспоминает Самтиньш.
Говоря о том, как вообще этот кризис повлиял на деятельность предприятия, Самтиньш указал, что с момента объявления режима чрезвычайной ситуации в Латвии группа AJ Power перешла на работу удаленно.
Два месяца сотрудники предприятия работали полностью удаленно, и сначала это было большим вызовом.
"Принимая во внимание, что мы готовились к этому заранее, наша деятельность нарушена не была. Мы могли обслужить имеющихся клиентов, а также смогли привлечь новых. Когда увидели принятые правительством облегчения в связи с чрезвычайной ситуацией, мы понемногу начали возвращаться в офис. Там получили дополнительные помещения, в результате чего можно обеспечить большее физическое расстояние друг от друга. В случае если у кого-то из сотрудников все-таки нашли бы вирус, то его распространение внутри нашего предприятия было бы меньше", - отметил руководитель группы AJ Power.
На вопрос, что вообще нужно было сделать, чтобы этот кризис преодолеть, Самтиньш указал, что, если смотреть на примере представляемого им предприятия, главным было то, что команда работает едино и каждый сотрудник знает свою рабочую задачу.
"Когда начался кризис и нужно было начать работать удаленно, важно было, чтобы каждый сотрудник знал, какую задачу он выполняет.
Каждый может сделать работу более или менее самостоятельно, поэтому и в деятельности предприятия фактически не было перерывов. По-моему, это было главной причиной того, почему нам относительно удачно удалось преодолеть последние месяцы. Сейчас мы не на худших позициях, в каких были перед началом кризиса", - заявил Самтиньш.
Впрочем, кризис Covid-19 не связывается только с негативными вещами. Есть и позитивные результаты, с которыми можно продолжить работу в будущем. Как отметил Самтиньш, у работников предприятия была возможность два месяца работать удаленно.
Это, в свою очередь, позволило им стать куда более самостоятельными, и они сами могут больше взять на себя инициативу.
"Это как проводимые в принудительном порядке учения, которые оцениваются позитивно. Из этого кризиса мы поняли, что необходимо больше увеличивать наш рост, объемы. Во время кризиса мы усмотрели и возможности пополнить свою команду хорошими специалистами - людьми, которые действительно знают свое дело, и это определенно будет хорошим вкладом в долгосрочной перспективе", - указал Самтиньш.
Он добавил, что искать сотрудников перед кризисом было сложнее. Также наблюдался меньший спрос со стороны потенциальных работников.
"Кризис, может быть, был нужен для того, чтобы работа снова стала ценностью. Мы дошли до ситуации, когда было сложно наращивать продуктивность, поэтому сейчас, чтобы это сделать, необходима хорошая команда", - сказал Самтиньш.
Кроме того, он поделился своими рекомендациями о том, как лучше преодолеть этот кризис, с другими предпринимателями. Руководитель группы AJ Power отметил, что важно осознавать то, что ситуация изменчива.
"Нужно понимать, что сейчас нельзя сидеть и думать, что такой ситуация будет в ближайшие полгода-год. Из этого исходит факт, что нужно уметь хорошо адаптироваться к окружающей ситуации. Это означает - чисто практически может измениться организация труда, а также могут измениться и желания клиентов, могут быть отменены крупнейшие проекты.
Эта стабильность, думаю, на какое-то время закончилась", - отметил Самтиньш.
Он считает, что из этого кризиса более крепкими выйдут те предприятия, которые готовы меняться и у которых будет возможность быть гибкими и адаптироваться.
"Здесь, конечно, наибольшее преимущество у предприятий среднего уровня, которые не обросли бюрократией, которым из-за большого числа людей сложно изменить внутренние процессы. Малым предприятиям сложнее, так как им могут доставить проблемы финансовые вопросы", - отметил Саминьш.
Для средних предприятий этот кризис может стать своеобразным толчком, когда они могут получить довольно много, перегруппироваться и после кризиса уже приблизиться к статусу больших предприятий.
"Конечно, это рискованный вызов, когда ошибки могут стоить дорого. Главное - адаптация, кроме того, определенно нужно думать над развитием. Да, можно работать и на удержание бизнеса, однако во время кризиса хорошо бы думать на два-три шага вперед, чтобы быстро реагировать на изменения спроса и какой-то момент быть впереди конкурентов", - заключил Самтиньш.
Портал TVNET начал новый проект - "Искусство предпринимательства". Его цель - показать реальную ситуацию в предпринимательской среде Латвии с помощью рассказов руководителей и представителей предприятий о своем опыте во время кризиса Covid-19.
В рамках проекта будет говориться о новой ситуации, появившейся из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятия. В этом проекте предприниматели поделятся опытом и посоветуют, как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, таким образом они продемонстрируют свое искусство предпринимательства, чтобы справиться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, как механизмы господдержки помогли сохранить работников и каковы перспективы в будущем. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".
Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.
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