Во время кризиса хорошо думать на два-три шага вперед

"Это как проводимые в принудительном порядке учения, которые оцениваются позитивно. Из этого кризиса мы поняли, что необходимо больше увеличивать наш рост, объемы. Во время кризиса мы усмотрели и возможности пополнить свою команду хорошими специалистами - людьми, которые действительно знают свое дело, и это определенно будет хорошим вкладом в долгосрочной перспективе", - указал Самтиньш.

Он добавил, что искать сотрудников перед кризисом было сложнее. Также наблюдался меньший спрос со стороны потенциальных работников.

"Кризис, может быть, был нужен для того, чтобы работа снова стала ценностью. Мы дошли до ситуации, когда было сложно наращивать продуктивность, поэтому сейчас, чтобы это сделать, необходима хорошая команда", - сказал Самтиньш.

Кроме того, он поделился своими рекомендациями о том, как лучше преодолеть этот кризис, с другими предпринимателями. Руководитель группы AJ Power отметил, что важно осознавать то, что ситуация изменчива.

"Нужно понимать, что сейчас нельзя сидеть и думать, что такой ситуация будет в ближайшие полгода-год. Из этого исходит факт, что нужно уметь хорошо адаптироваться к окружающей ситуации. Это означает - чисто практически может измениться организация труда, а также могут измениться и желания клиентов, могут быть отменены крупнейшие проекты.

Эта стабильность, думаю, на какое-то время закончилась", - отметил Самтиньш.

Он считает, что из этого кризиса более крепкими выйдут те предприятия, которые готовы меняться и у которых будет возможность быть гибкими и адаптироваться.

"Здесь, конечно, наибольшее преимущество у предприятий среднего уровня, которые не обросли бюрократией, которым из-за большого числа людей сложно изменить внутренние процессы. Малым предприятиям сложнее, так как им могут доставить проблемы финансовые вопросы", - отметил Саминьш.

Для средних предприятий этот кризис может стать своеобразным толчком, когда они могут получить довольно много, перегруппироваться и после кризиса уже приблизиться к статусу больших предприятий.

"Конечно, это рискованный вызов, когда ошибки могут стоить дорого. Главное - адаптация, кроме того, определенно нужно думать над развитием. Да, можно работать и на удержание бизнеса, однако во время кризиса хорошо бы думать на два-три шага вперед, чтобы быстро реагировать на изменения спроса и какой-то момент быть впереди конкурентов", - заключил Самтиньш.

Портал TVNET начал новый проект - "Искусство предпринимательства". Его цель - показать реальную ситуацию в предпринимательской среде Латвии с помощью рассказов руководителей и представителей предприятий о своем опыте во время кризиса Covid-19.

В рамках проекта будет говориться о новой ситуации, появившейся из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятия. В этом проекте предприниматели поделятся опытом и посоветуют, как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, таким образом они продемонстрируют свое искусство предпринимательства, чтобы справиться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, как механизмы господдержки помогли сохранить работников и каковы перспективы в будущем. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".

Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.