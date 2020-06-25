Футбол с Владимиром Ивановым: Срываем маски - третий тур как первая лакмусовая бумажка "Вирслиги"

В четверг, 25 июня, пройдут сразу четыре матча, в одном из которых "Вентспилс" будет принимать у себя дома "Валмиеру". На что способна команда Тамаза Пертии - узнаем как раз в 3-м туре. Что называется, по-настоящему.

Да, я в курсе, что в первых двух турах "Валмиере" пришлось играть с двумя столичными гигантами, но дело не в том, что эти матчи были проиграны с общим счетом 0:6 (с "Ригой" - 0:2, с РФШ - 0:4). Дело в игре, которая пока что явно далека от идеала. И провал - это самое точное определение.

"Валмиера" смотрится новичком с непомерно большими амбициями. Сам грузинский наставник этой команды все сваливает на молодость игроков, но, простите, это самый нелепый аргумент в сложившейся ситуации, когда десятое место в турнирной таблице - это не дурной сон.

Такое ощущение, что "Валмиера" банально не сыгранная команда без какой-нибудь внятной коллективной игры. И как раз визит в Вентспилс должен показать, что эти два "фейла" на старте сезона у "Валмиеры" - просто нелепая случайность. Ну с кем, мол, не бывает. Уточню, речь идет о коллективе, которому, если что, скоро предстоит дебют в еврокубках.

В тот же день пройдет еще один матч, который, уверен, не оставит никого равнодушным. Это будет дуэль команд, которые пока что идут напролом (максимально возможные 6 очков), одержав на старте по две победы. РФШ Виктора Мороза на стадионе "Аркадия" будет принимать юрмальский "Спартак".

Это тот самый случай, когда прогнозировать что-то безнадежно.

Вице-чемпион Латвии и без своего лучшего снайпера Дарко Лемаича, который пока что травмирован, справляется впереди на "отлично". Бразилец Эмерсон Сантана уже привык к местному чемпионату, и свидетельство его адаптации - это голы в каждом из двух предыдущих матчей. Но и у "Спартака" есть свой "джокер" - капитан команды Неманья Белакович, который отличился уже трижды.

ФОТО: FK Spartaks Jūrmala (@fkspartaks/Twitter)

"Спартак" образца 2020 года не изменяет себе - это авантюристы в лучшем смысле этого слова, всегда непредсказуемые, дерзкие, наглые и импульсивные. Иногда кажется, что для них не существует авторитетов. И если мастерства и хладнокровия достаточно - обыграть такой "Спартак" может любого. Не верите - спросите у ребят из "Риги". Нестабильность - вот главная черта прошлогоднего "Спартака", про "Спартак" нынешний Алексея Еременко такого пока не скажешь. Так что, на самом деле, победе спартаковцев в прошлом туре над действующим чемпионом не надо сильно удивляться.