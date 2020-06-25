Футбол с Владимиром Ивановым: Срываем маски - третий тур как первая лакмусовая бумажка "Вирслиги"

Матчами в Риге, Тукумсе и Вентспилсе в конце недели продолжится чемпионат Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Интересен он тем, что может прояснить ситуацию по некоторым командам, больше всех удивившим на самом старте отложенного сезона. Прежде всего речь идет о провале "Валмиеры" в первых двух турах, а также о более чем стабильной игре "Лиепаи". В фокусе внимания именно эти коллективы, которые как главные "минус" и "плюс" в июне. Именно матчи с участием этих коллективов представляются центральными в 3-м туре. Ну и игра на "Аркадии" тоже из разряда горячих.
В четверг, 25 июня, пройдут сразу четыре матча, в одном из которых "Вентспилс" будет принимать у себя дома "Валмиеру". На что способна команда Тамаза Пертии - узнаем как раз в 3-м туре. Что называется, по-настоящему.
Да, я в курсе, что в первых двух турах "Валмиере" пришлось играть с двумя столичными гигантами, но дело не в том, что эти матчи были проиграны с общим счетом 0:6 (с "Ригой" - 0:2, с РФШ - 0:4). Дело в игре, которая пока что явно далека от идеала. И провал - это самое точное определение.
"Валмиера" смотрится новичком с непомерно большими амбициями. Сам грузинский наставник этой команды все сваливает на молодость игроков, но, простите, это самый нелепый аргумент в сложившейся ситуации, когда десятое место в турнирной таблице - это не дурной сон.
Такое ощущение, что "Валмиера" банально не сыгранная команда без какой-нибудь внятной коллективной игры. И как раз визит в Вентспилс должен показать, что эти два "фейла" на старте сезона у "Валмиеры" - просто нелепая случайность. Ну с кем, мол, не бывает. Уточню, речь идет о коллективе, которому, если что, скоро предстоит дебют в еврокубках.
В тот же день пройдет еще один матч, который, уверен, не оставит никого равнодушным. Это будет дуэль команд, которые пока что идут напролом (максимально возможные 6 очков), одержав на старте по две победы. РФШ Виктора Мороза на стадионе "Аркадия" будет принимать юрмальский "Спартак".
Это тот самый случай, когда прогнозировать что-то безнадежно.
Вице-чемпион Латвии и без своего лучшего снайпера Дарко Лемаича, который пока что травмирован, справляется впереди на "отлично". Бразилец Эмерсон Сантана уже привык к местному чемпионату, и свидетельство его адаптации - это голы в каждом из двух предыдущих матчей. Но и у "Спартака" есть свой "джокер" - капитан команды Неманья Белакович, который отличился уже трижды.
"Спартак" образца 2020 года не изменяет себе - это авантюристы в лучшем смысле этого слова, всегда непредсказуемые, дерзкие, наглые и импульсивные. Иногда кажется, что для них не существует авторитетов. И если мастерства и хладнокровия достаточно - обыграть такой "Спартак" может любого. Не верите - спросите у ребят из "Риги". Нестабильность - вот главная черта прошлогоднего "Спартака", про "Спартак" нынешний Алексея Еременко такого пока не скажешь. Так что, на самом деле, победе спартаковцев в прошлом туре над действующим чемпионом не надо сильно удивляться.
В этот же день также сойдутся "Тукумс" - "Даугавпилс" и "Метта" - "Елгава". Первые три команды из этого списка пока что на мели - ни одного набранного очка. Так что, не исключено, кто-то из этой троицы будет ликовать после 3-го тура, радуясь своей первой победе. Наибольшие шансы на это вижу у "Даугавпилса", который на старте смотрелся не так плохо, но удача была явно не на стороне клуба из Латгале.
Зато "Елгава" веселит всех автоголами в своих матчах, так что "Метте" у своих ворот надо быть очень внимательной.
В пятницу тур завершается на стадионе "Сконто", где ужаленная несколько дней назад в Слоке "Рига" будет принимать "Лиепаю". Статус чемпиона обязывает рижан играть только на победу, да и выписанный из Москвы Олег Кононов явно разочарован таким скромным началом чемпионата.
Не секрет, что давление на него со стороны руководства самое что ни на есть настоящее, а не виртуальное. То есть за каждое потерянное очко ему придется отчитываться по всей строгости. Как показывает практика, с тренерами в "Риге" никогда не церемонились вне зависимости от того, какое у них имя, какая зарплата.
Так что в этой ситуации как раз у "Лиепаи" будут развязаны руки. Раскрепощенные курземцы, пережившие смену наставника как раз перед самым стартом сезона, не прочь продлить свою победную серию с поймавшими кураж Мартиньшем Кигурсом и Артуром Карашаусксом. Тем более, что и для лиепайчан только сейчас, по сути, все начинается (до этого "Лиепая" одерживала победы над "Даугавпилсом" и "Меттой", которых к фаворитам ну никак не причислишь).
⚽️ Pēc otrās kārtas @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabulas galvgalī vietu saglabā @LiepajaFK ! Tāpat bez zaudējumiem sezonu turpina @RFSDaily , @fkjelgava un @fkspartaks ! #Optibetvirsliga #virsliga2020 pic.twitter.com/IcciqApwe9— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 22, 2020
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