Футбол с Владимиром Ивановым: Игра РФШ - "А ну ка, догони", манна небесная для аутсайдеров и пугливая "Лиепая"

Когда в предыдущий раз я размышлял, что именно в третьем туре "Вирслиги" будут сброшены маски, именно на этой неделе станет уже более-менее понятно - кто на что способен, на что претендует на самом деле, так все и произошло.

Уже сейчас, на исходе июня, когда чемпионат страны только-только стартовал, можно смело говорить о многих вещах. Каких? Пожалуйста.

Да хотя бы о том, что борьба за "золото" в сезоне 2020 года у нас вновь развернется между столичными РФШ и "Ригой". И, что симптоматично, опять-таки никто в их спор не вмешается. То, что "Тукумс", образно говоря, не жилец в "Вирслиге" - тоже очевидно, и только дозаявочная компания в июле сможет хоть как-то спасти этот клуб от полнейшего позора.

"Валмиера" пока проседает? Ничего страшного, подтянется, правда, и в этом сезоне четвертое место для подопечных Тамаза Пертии - потолок. Узнаю тебя юрмальский "Спартак" за тот же самый почерк - игра, я бы сказал, без царя в голове, зачастую авантюрная, излишне эмоциональная и непредсказуемая на все сто. Курземский тандем "Лиепая" и "Вентспилс" - главные претенденты на третье место, а "Елгава" по ходу всего сезона как обычно будет болтаться где-то посередине. В свою очередь "Метте" суждено будет до последнего отвоевывать свое место под солнцем и в который раз рассчитывать на переигровку.

Вроде как ничего нового, но сценарий до декабря может переписываться неоднократно.

Итак, РФШ вновь затевает игру - "А ну как, догони". Третий матч команды Виктора Мороза и вновь рижане разрывают на части соперника, набирая максимально возможные 9 очков. На этот раз еще до перерыва мяч четыре раза побывал в воротах юрмальского "Спартака", которому не привыкать к таким "американским горкам".

Вспоминается четвертый круг прошлогоднего первенства, когда результаты "Спартака" были из разряда фантастики - то вверх, то вниз. То же самое, кажется, повторяется и сейчас, правда, с другим тренером и кардинально изменившемся составом. Но, видимо, такая игровая философия у этого интернационального коллектива. Как итог - 4:1 победа РФШ.

⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RFSDaily - @fkspartaks (4:1) vārtu guvumus!

⚽️ 1:0 Nauris Bulvītis 12' (s.v.)

⚽️ 2:0 Alain Cedric Herve Kouadio 28'

⚽️ 2:1 Lucky Onyebuchi Opara 33'

⚽️ 3:1 Tomaš Šimkovič 40'

⚽️ 4:1 Emerson Santana Deocleciano 45+1'#Virsliga2020 #RFSSPA pic.twitter.com/ukpEJSujZV — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 25, 2020