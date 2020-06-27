Футбол с Владимиром Ивановым: Игра РФШ - "А ну ка, догони", манна небесная для аутсайдеров и пугливая "Лиепая"

Очередной, третий тур футбольной "Вирслиги" стал знаменательным по многим причинам. Тут вам и первые набранные очки "Меттой", "Валмиерой" и "Даугавпилсом", и самый крупный результат сезона, зафиксированный в Тукумсе, и третья победа подряд ставшего единоличным лидером РФШ. Недостатка в голах тоже не было - всего 18 в пяти проведенных матчах, которые порадовали болельщиеков хотя бы на расстоянии. Но главный вывод несколько иной.
Когда в предыдущий раз я размышлял, что именно в третьем туре "Вирслиги" будут сброшены маски, именно на этой неделе станет уже более-менее понятно - кто на что способен, на что претендует на самом деле, так все и произошло.
Уже сейчас, на исходе июня, когда чемпионат страны только-только стартовал, можно смело говорить о многих вещах. Каких? Пожалуйста.
Да хотя бы о том, что борьба за "золото" в сезоне 2020 года у нас вновь развернется между столичными РФШ и "Ригой". И, что симптоматично, опять-таки никто в их спор не вмешается. То, что "Тукумс", образно говоря, не жилец в "Вирслиге" - тоже очевидно, и только дозаявочная компания в июле сможет хоть как-то спасти этот клуб от полнейшего позора.
"Валмиера" пока проседает? Ничего страшного, подтянется, правда, и в этом сезоне четвертое место для подопечных Тамаза Пертии - потолок. Узнаю тебя юрмальский "Спартак" за тот же самый почерк - игра, я бы сказал, без царя в голове, зачастую авантюрная, излишне эмоциональная и непредсказуемая на все сто. Курземский тандем "Лиепая" и "Вентспилс" - главные претенденты на третье место, а "Елгава" по ходу всего сезона как обычно будет болтаться где-то посередине. В свою очередь "Метте" суждено будет до последнего отвоевывать свое место под солнцем и в который раз рассчитывать на переигровку.
Вроде как ничего нового, но сценарий до декабря может переписываться неоднократно.
Итак, РФШ вновь затевает игру - "А ну как, догони". Третий матч команды Виктора Мороза и вновь рижане разрывают на части соперника, набирая максимально возможные 9 очков. На этот раз еще до перерыва мяч четыре раза побывал в воротах юрмальского "Спартака", которому не привыкать к таким "американским горкам".
Вспоминается четвертый круг прошлогоднего первенства, когда результаты "Спартака" были из разряда фантастики - то вверх, то вниз. То же самое, кажется, повторяется и сейчас, правда, с другим тренером и кардинально изменившемся составом. Но, видимо, такая игровая философия у этого интернационального коллектива. Как итог - 4:1 победа РФШ.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RFSDaily - @fkspartaks (4:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 25, 2020
⚽️ 1:0 Nauris Bulvītis 12' (s.v.)
⚽️ 2:0 Alain Cedric Herve Kouadio 28'
⚽️ 2:1 Lucky Onyebuchi Opara 33'
⚽️ 3:1 Tomaš Šimkovič 40'
⚽️ 4:1 Emerson Santana Deocleciano 45+1'#Virsliga2020 #RFSSPA pic.twitter.com/ukpEJSujZV
Как всегда бразилец Сантата Эмерсон не ушел с поля без забитого мяча (уже третий гол в сезоне как у спартаковца Неманьи Белаковича и Каспара Сварупса из "Вентспилса"), под стать ему действовали Седрик Куадио и Томаш Шимкович, химия которых просто идеальная. Хозяева поля исправно наказывали оппонента за ошибки, уже в первые 45 минут убив всю интригу. Правда, я бы не спешил петь дифирамбы РФШ по одной простой причине - с памятью пока все в порядке.
Помнится, прошлый сезон эта команда начинала еще более впечатляющей серией из семи побед, за полтора месяца резво набрав 21 очко. Чем все закончилось тогда, все мы прекрасно помним. В общем, с выводами тут надо повременить - вот первый круг завершится, тогда и поговорим.
"Рига" продолжает набивать шишки, учась на собственных ошибках. Тень Конева на стадионе в Слоке в прошлом туре спустя пару дней воплотилась в конкретное его назначение помощником Олега Кононова. Как говорится, скорая помощь прибыла! И, кажется, своевременно. Во всяком случае домашняя победа рижан над не проигрывавшей до пятницы "Лиепаи" - 2:0, выглядит весьма логичной (лиепайчане не только потерпели первое поражение в сезоне, но и стали последней командой "Вирслиги", пропустившей мяч).
"Лиепая", кстати, разочаровала даже не своей пассивной игрой, а тем, что испугалась. Она явно не собиралась давать бой действующему чемпиону на стадионе "Сконто", за что и поплатилась.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @RigaFC_Official - @LiepajaFK (2:0) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 26, 2020
⚽️ 1:0 Mbombo Kule Richard 25'
⚽️ 2:0 Felipe Bezerra Brisola 64'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #RIGLIE pic.twitter.com/OGibnRGD6R
Вот многие спрашивают, почему с Коневым в очередной раз не продлили контракт, хотя он заслуживал этого, чуть ли не плюнули в лицо, а он все равно продолжает приходить на помощь "Риге" по первому зову? Да, чужая душа - потемки, и только сам тренер может объяснить, почему он так поступает. Но есть у меня предположение, что тут даже дело не в том, что человек остается в профессии, что он имеет возможность заработать какую-то приличную сумму. Дело в другом - он получает шанс поработать в Латвии на самом высоком клубном уровне, в команде-чемпионе.
Для любого профессионала это счастье вновь попробовать свои силы на международной арене. Вот почему каждый раз отвергнутый и недооцененный руководством "Риги" Конев возвращается в эту команду вновь и вновь. И не потому, что деваться ему некуда. Мои предположения - выше. Так что в этом нет ничего странного, тем более, неожиданного. Человек пришел в команду, которую хорошо знает, знает руководство, и оно тоже в курсе, кого приглашает (кстати, с возвращением в тренерский штаб Конева в стартовом составе "Риги" в этом матче появились сразу пять латвийских игроков, а еще один вышел на замену).
История "Миша помоги!" повторилась и на этот раз, с чем "Ригу" можно только поздравить, параллельно начиная принимать ставки на то, как скоро своего поста лишится пришлый Кононов. В такой "Риге" все может быть...
Ниченый счет 2:2 в матче "Вентспилс" - "Валмиера" - сама очевидность. И в прошлом сезоне на газоне местного Олимпийского центра эти команды дважды завершали игру точно с таким же результатом. На этот раз ничейному исходу больше радовались гости, которые не только набрали первое очко, но и забили свои первые мячи в сезоне.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @fkventspils_ - @valmierafc (2:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 25, 2020
⚽️ 0:1 Toluwalase Emmanuel Arokodare 35'
⚽️ 1:1 Kaspars Svārups 50'
⚽️ 2:1 Giorgi Eristavi 51'
⚽️ 2:2 Krišs Kārkliņš 75'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #VENVAL pic.twitter.com/Zzcn7fFZgB
В такой же ситуации оказался "Даугавпилс" - первые голы и первые очки. Только в Тукумсе - сразу три, после бенефиса латгальского футбола в течении второго тайма (пять проведенных голов за 40 минут). Счет 6:0 пока что самый крупный в нынешнем чемпионате.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @FKTUKUMS - @BFC_Daugavpils (0:6) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 25, 2020
⚽️ 0:1 Idowu D. Akintola 45+2'
⚽️ 0:2 Edgars Ivanovs 49'
⚽️ 0:3 Vugar Askerov 66'
⚽️ 0:4 Andrejs Kovaļovs 73'
⚽️ 0:5 Nnamdi C. Offor 88'
⚽️ 0:6 Andrejs Kovaļovs 89'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #TUKBFC pic.twitter.com/lj2GzS1DaN
Точный удар 18-летнего Раймонда Кроллиса на стадионе "Даугава" из-за пределов штрафной площади принес первые очки и "Метте". Рижский клуб взял верх над "Елгавой" - 1:0.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @FSMETTA - @fkjelgava (1:0) vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 25, 2020
⚽️ 1:0 Krollis 12'#virsliga2020 #OptibetVirsliga #METJEL pic.twitter.com/DV1swJSWPK
Так что для номинальных аутсайдеров "Вирслиги" этот тур - манна небесная. Кстати, бросается в глаза еще один факт из 3-го тура - из 18 мячей семь (с учетом автогола Науриса Булвитиса) пришлись на игроков с латвийским паспортом. Недурно!
Уже в начале следующей недели нас ждут матчи 4-го тура (29 и 30 июня).
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