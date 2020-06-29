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Рядом с Covid-больницей Москвы нашли пакеты с документами пациентов, умерших от коронавируса

ФОТО: Readovka/Facebook

Возле клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка в Новой Москве найдены мусорные пакеты, в которых "находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь", сообщает "Медуза" со ссылкой на Readovka.

По данным издания, мешки обнаружили случайные прохожие. Они лежали возле эстакады, приваленные камнями и мусором. Издание опубликовало видео и фото, на которых видны документы с данными умерших пациентов.

Главный врач больницы Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены пакеты для перевозки тел умерших.

При этом он утверждает, что сообщения о найденных медицинских картах пациентов не соответствуют действительности.

"Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия. Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего" - написал Проценко в Facebook.

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