Пн, 29.06.2020
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Кариньш: необходимость поездок за границу следует очень серьезно оценить

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

В мире продолжает распространяться Covid-19, поэтому необходимость отправляться за границу жители должны оценивать очень серьезно, заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

После встречи с правящими партиями Кариньш рассказал журналистам, что сейчас в контексте Covid-19 наблюдаются две тенденции.

"Обнадеживающая тенденция, что в Латвии ситуация с распространением Covid-19 очень сильно контролируется. Однако к сожалению в некоторых странах вирус продолжает бушевать и общая заболеваемость растет," - сказал премьер.

Политик призвал не терять бдительность и в этих условиях очень серьезно оценивать, стоит ли использовать возможность и отправляться в зарубежные поездки.

Напомним, по последним данным, в мире от Covid-19 умерли уже более 504 000 человек. В воскресенье общее число инфицированных Covid-19 превысило десять миллионов.

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