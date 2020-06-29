Кариньш: необходимость поездок за границу следует очень серьезно оценить

В мире продолжает распространяться Covid-19, поэтому необходимость отправляться за границу жители должны оценивать очень серьезно, заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
После встречи с правящими партиями Кариньш рассказал журналистам, что сейчас в контексте Covid-19 наблюдаются две тенденции.
"Обнадеживающая тенденция, что в Латвии ситуация с распространением Covid-19 очень сильно контролируется. Однако к сожалению в некоторых странах вирус продолжает бушевать и общая заболеваемость растет," - сказал премьер.
Политик призвал не терять бдительность и в этих условиях очень серьезно оценивать, стоит ли использовать возможность и отправляться в зарубежные поездки.
Напомним, по последним данным, в мире от Covid-19 умерли уже более 504 000 человек. В воскресенье общее число инфицированных Covid-19 превысило десять миллионов.
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