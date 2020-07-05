Вс, 5.07.2020
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Звезда "Особенностей национальной охоты" из-за кризиса сменил профессию и открыл пекарню

Вилле Хаапсало

ФОТО: https://www.instagram.com/ville_haapasalo/

Звезда фильма "Особенности национальной охоты" Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала (Финляндия) пекарню, в которой печет и продает хачапури.

Финский актер признался, что из-за пандемии коронавируса он остался без работы. Съемок не стало, сорвались проекты и телепередачи. До этого, у Хаапасало уже был открыт небольшой ресторан в Хельсинки, поэтому он решил развивать этот бизнес дальше. 

"Я заметил, что хачапури в моем ресторане - самое популярное и продаваемое блюдо", - признался он "Комсомольской правде".

Примечательно, что Вилле Хаапасало готовит еду сам. В пекарне работают еще шесть человек.

Актер говорит, что его бизнес успешен. Каждый день у пекарни собирается очередь. Одна порция хачапури стоит примерно 12 евро. 

Финский актер Вилле Хаапасало стал широко известен стал благодаря роли в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты". В 2001 году он снялся в сериале "Убойная сила", а в 2002 получил награду за роль в картине "Кукушка". На счету звезды десятки роде в фильмах, сериалах и рекламных роликах.  

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