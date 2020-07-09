"Кризис начинает ощущаться только сейчас": интервью с предпринимателем

Говоря о том, разрабатывало ли руководство компании какие-то планы перед началом Covid-кризиса, Лидума отметила - предприятие было создано во время прошлого кризиса, поэтому какие-то возможные кризисные ситуации можно было предугадать.

Многим предприятиям пришлось столкнуться с изменениями организации работы - исключением не стало и Will Sensors.

Однако переход на удаленный режим работы не доставил неудобств предприятию.

"Так как на нашем предприятии была внедрена автоматизация - и в системе счетов, и в системе управления клиентами, нам было достаточно легко перейти на удаленный режим работы.

Все время физически нам был необходим лишь один человек, который наши продукты, сенсоры, мог упаковать и отправить клиенту.

Конечно, мы менялись, на месте работал лишь один человек, он занимался не своими обыденными делами. К счастью, все с этим справились, мы могли меняться и работать удаленно", - говорит Лидума.

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По словам Лидумы - существенных перемен в деятельности предприятия не произошло. Изменения коснулись финансовой ситуации, из-за кризиса она ухудшилась.

"Многие предприятия не оплачивали счета своевременно. Это, конечно, связано с разными аргументированными фактами, например, произведенные продукты не были отправлены в другие страны, из-за кризиса были не завершены или не закончены начатые проекты. Ясно одно - кризис сильно повлиял на финансы", - призналась Лидума.

Чтобы успешно преодолеть кризис, Лидума советует говорить с сотрудниками, следить за информацией в мире и вокруг.

"Необходимо обеспечить сотрудников возможностью работать удаленно. Нужно смотреть, какие возможности доступны, чтобы внутри предприятия не появлялась тревога, чтобы не пропадала мотивация работать", - подчеркивает Лидума.

Она так же добавила, что переход на удаленную работу тяжелее дался новым сотрудникам, остальным просто пришлось привыкнуть к домашней обстановке.

"В этой ситуации тяжелее всего было новым работникам, которые только-только разогнались, мы все помогали им на месте, в офисе. Перейдя на удаленный режим, им было тяжело понять, что делать дальше, как им оставаться полезными, как включаться в работу предприятия. Остальным просто нужно было смириться с работой из дома", - сказала Лидума.

Инга Лидума так же призналась, что еще рано говорить о выводах, сделанных во время кризиса - прошло слишком мало времени, чтобы здраво оценить ситуацию.

"Нам, в Латвии, и мне, в моей отрасли, трудно сделать какие-то окончательные выводы, скорее всего, кризис начинает ощущаться только сейчас. Он повлиял на финансовую сторону, визиты совершаются в другом формате, появились другие условия обучения. Прошло слишком мало времени, чтобы можно было что-то оценить", - считает Лидума.

Говоря о рекомендациях другим предприятиям, Лидума подчеркивает - следует подумать, что может сделать система и что может не делать человек.

"Возможно, можно ввести автоматические платежи. Мы видим развитую электронную коммерцию - это может стать существенным вложением в будущее. Возможно, где-то можно уменьшить количество работы, если ее могут выполнять какие-то программы. Например, в Tilda и Microsoft Office есть несколько функций бухгалтерии, которые можно использовать в работе. Конечно, нужно вложить средства, чтобы обучиться этому, но рано или поздно это окупится, особенно, во время преодоления таких кризисов", - говорит Лидума.

Цель проекта портала TVNET "Искусство предпринимательства" - отобразить реальную ситуацию в предпринимательской среде Латвии, предложив руководителям или представителям предприятий рассказать о своем опыте преодоления кризиса, вызванного Covid-19.

В рамках проекта мы говорим о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятий. В рамках проекта предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, как справляться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, который считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.

Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.