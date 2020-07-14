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Посольство РФ вспомнило о выборах 1940 года. Ринкевич заявил о фальсификации истории

Эдгар Ринкевич

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Посольство России в Латвии указало, что Латвия законно вступила в СССР, в свою очередь глава МИД Эдгар Ринкевич выразил сожаление по поводу фальсификации истории, сообщает агентство LETA.

Напоминая о событиях восьмидесятилетней давности, посольство в Twitter опубликовало запись с фотографией, на которой изображена очередь людей к избирательному участку в Риге. Посольство в записи указало, что это внеочередные выборы в Сейм 14 и 15 июля 1940 года и это стало одним из шагов Латвии для законного вступления в состав СССР.

В свою очередь Ринкевич в Twitter выразил сожаление, что традиции фальсификации истории и выборов живы и в современной России.

"Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина", - отметил министр.

Напомним, в выборах, состоявшихся 14 и 15 июля 1940 года, был доступен только один кандидатский список - Блока трудового народа. Другие (альтернативные) списки были отклонены. Официально сообщалось, что за упомянутый список голоса отдали 97,5% избирателей.

В Москве ТАСС сообщил информацию об исходе выборов еще за 12 часов до подсчета голосов в Латвии.

Несмотря на то, что избирательная платформа Блока трудового народа не содержала требование утвердить в Латвии советскую власть и вступить в СССР, новоизбранный Сейм объявил государство социалистической республикой и подал просьбу принять его в состав Советского Союза. Принятая без дебатов декларация "О вступлении Латвии в состав СССР" изменила устройство государство и ликвидировала формальную независимость.

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