Посольство РФ вспомнило о выборах 1940 года. Ринкевич заявил о фальсификации истории

Напоминая о событиях восьмидесятилетней давности, посольство в Twitter опубликовало запись с фотографией, на которой изображена очередь людей к избирательному участку в Риге. Посольство в записи указало, что это внеочередные выборы в Сейм 14 и 15 июля 1940 года и это стало одним из шагов Латвии для законного вступления в состав СССР.

Saeimas ārkārtas vēlēšanas 1940. gada 14.-15. jūlijā kļuva par vienu no Latvijas vadības soļiem, lai leģitīmi iestātos PSRS sastāvā. Vēlēšanās piedalījās dažādi iedzīvotāju slāņi. Attēlā ir rinda uz pirmo vēlēšanu iecirkni Rīgā (Raiņa bulvārī, 8). #vēlēšanas #Rīga #Latvija #PSRS pic.twitter.com/xbLXkxHIHg — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) July 14, 2020

В свою очередь Ринкевич в Twitter выразил сожаление, что традиции фальсификации истории и выборов живы и в современной России.

"Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина", - отметил министр.

Žēl, ka vēstures un vēlēšanu falsifikācijas tradīcijas ir dzīvas arī mūsdienu Krievijā. Atgādinām kolēģiem vēstniecībā, ka “vēlēšanas” notika padomju okupētā Latvijā pretēji Satversmei un bija tiešs politisko dvīņu- Hitlera un Staļina noziedzīgās vienošanās rezultāts https://t.co/maGww1UgK6 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 14, 2020

Напомним, в выборах, состоявшихся 14 и 15 июля 1940 года, был доступен только один кандидатский список - Блока трудового народа. Другие (альтернативные) списки были отклонены. Официально сообщалось, что за упомянутый список голоса отдали 97,5% избирателей.

В Москве ТАСС сообщил информацию об исходе выборов еще за 12 часов до подсчета голосов в Латвии.

Несмотря на то, что избирательная платформа Блока трудового народа не содержала требование утвердить в Латвии советскую власть и вступить в СССР, новоизбранный Сейм объявил государство социалистической республикой и подал просьбу принять его в состав Советского Союза. Принятая без дебатов декларация "О вступлении Латвии в состав СССР" изменила устройство государство и ликвидировала формальную независимость.