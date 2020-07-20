Более 150 новых рабочих мест: в эксплуатацию сдано здание центра логистики Lidl в Дрейлини

Только что построенный логистический центр площадью в 51 тысячу квадратных метров на ул. Дзелзавас, 131 обеспечит работу магазинов Lidl в Латвии и Эстонии. В нем будет находится также главное бюро компании.

Как информирует компания, торжественное открытие логистического центра предусмотрено позже. В данный момент, вместе со сдачей здания в эксплуатацию, начнется благоустройство помещений для обеспечения дальнейшей деятельности.

В строительство логистического центра Lidl вложено более 55 миллионов евро, что является наиболее масштабной инвестицией сети магазинов Lidl в Латвии.

Председатель правления Lidl Latvija и Lidl Eesti Якоб Йозефсон указывает, что только что построенный в Дрейлини логистический центр обеспечит работу сети магазинов Lidl в Латвии и Эстонии: "Строительство завершено и следующим шагом является установка современного оборудования, которая поможет нам обеспечить наивысшее качество приходящих товаров, а также своевременную их доставку в магазины".

Планируется, что логистический центр Lidl Latvija создаст более 150 новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест в Латвии.

"Это будут дополнительные рабочие места для сотен сотрудников Lidl, которые уже сейчас работают в Риге", - уверенность в позитивном влиянии проекта на латвийскую экономику выражает руководитель предприятия Якоб Йозефсон.

Работы над логистическим центром Lidl в Дрейлини начались в 2018 году. Не считая зоны складских помещений, в новом здании будут также офисные помещения, столовая для сотрудников, конференц-залы и места отдыха. В то же время Lidl инвестировал в благоустройство окружающей территории, построив почти 1,5 километра новых улиц и тротуаров, которыми может пользоваться каждый.

Lidl представлен в 32 странах и в данный момент работает в 29 странах, обладая 10 800 магазинами и 160 логистическими центрами, предоставляя работу 287 000 сотрудников.

Lidl Latvija зарегистрирована в феврале 2018 года. В данный момент предприятие фокусируется на строительстве логистического центра в Риге и развитии сети магазинов в Латвии.