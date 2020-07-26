Видео ⟩ "Зенит" одержал победу в Кубке России. Первым делом футболисты разбили трофей

Санкт-Петербургский "Зенит" в субботу в финале Кубка России по футболу в Екатеринбурге обыграл "Химки" со счетом 1:0. Единственным голом в составе петербуржцев отметился Артём Дзюба.
Во время церемонии награждения футболисты "Зенита" радовались так сильно, что разбили крышку трофея: она упала на газон и разбилась ещё до начала командной фотосессии.
«Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей 😱— Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020
Теперь у чаши не хватает крышки 🏆https://t.co/o6R5LmUk18 pic.twitter.com/je35mVlNpa
Отметим, что "Зенит" сделал в сезоне 2019/2020 золотой дубль - одержал победу и в чемпионате России, и в Кубке России.
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