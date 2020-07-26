Вс, 26.07.2020
Ни один безработный идти в поле не захотел. Подумайте сами, вы получаете пособие по безработице - почему кто-то должен рваться на работу в шесть утра. Владелец экофермы в Эстонии Янно Лыхмус
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • "Зенит" одержал победу в Кубке России. Первым делом футболисты разбили трофей

Видео ⟩ "Зенит" одержал победу в Кубке России. Первым делом футболисты разбили трофей

ФОТО: EPA/Scanpix

Санкт-Петербургский "Зенит" в субботу в финале Кубка России по футболу в Екатеринбурге обыграл "Химки" со счетом 1:0. Единственным голом в составе петербуржцев отметился Артём Дзюба.

Во время церемонии награждения футболисты "Зенита" радовались так сильно, что разбили крышку трофея: она упала на газон и разбилась ещё до начала командной фотосессии.

Отметим, что "Зенит" сделал в сезоне 2019/2020 золотой дубль - одержал победу и в чемпионате России, и в Кубке России.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ