Гарантированные государством кредиты на обучение планирует выдавать Swedbank

Не исключено, что подать заявку на выдачу студенческих кредитов могут и другие кредитные учреждения.

Как сообщили в Swedbank, планируется, что кредиты на обучение и студенческие кредиты банк начнет выдавать с середины августа. До этого времени на сайте Swedbank можно подписаться на получение информации о выдаче гарантированных государством кредитов, и, как только будет начата выдача кредитов, банк проинформирует об этом.

При подаче заявки на получение кредита на обучение или студенческого кредита студенту больше не нужен будет второй поручитель - впредь такую гарантию будет предоставлять Altum.

Кроме того, впредь не будет устанавливаться потолок обучения - максимальный кредит на обучение будет равняться размеру платы за учебу. Государство продолжит субсидировать процентные платежи по кредиту на обучение во время учебы и год после ее окончания. В свою очередь у молодых родителей после рождения ребенка будет погашена сумма оплаты студенческого кредита в размере 30%. Ранее кредитная сумма погашалась только у одного из родителей, однако впредь такая возможность будет у обоих родителей ребенка.

Подать заявку на получение гарантированного государством кредита на обучение или студенческого кредита можно будет сразу после заключения договора с вузом.